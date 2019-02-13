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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 18:30
Ой+ написав:
Державні банки наразі державні, а наміри є щодо приватизації, а тоді невідомо як повернеться
так я ж не говорил про долгосрок, на 3-6 мес оптимально. далее если все ок по ситуации еще на 3-6 мес. и т.д.
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Andey
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Додано: Сер 13 лют, 2019 18:35
Andey написав: Ой+ написав:
Державні банки наразі державні, а наміри є щодо приватизації, а тоді невідомо як повернеться
так я ж не говорил про долгосрок, на 3-6 мес оптимально. далее если все ок по ситуации еще на 3-6 мес. и т.д.
Мне сейчас нравятся свободные вклады,учитывая что продажа и покупка онлайн валюты,можно виртуально получать прибыль
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 13 лют, 2019 21:59
Подскажите,покупка-продажа валюты он-лайн работает до 17-00 часов?
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Scotch
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:11
Scotch написав:
Подскажите,покупка-продажа валюты он-лайн работает до 17-00 часов?
Круглосуточно
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novichok
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Додано: Чет 14 лют, 2019 01:34
novichok написав: Scotch написав:
Подскажите,покупка-продажа валюты он-лайн работает до 17-00 часов?
Круглосуточно
Какая там минимальная сумма для обмена?Пытался перекинуть остаток 1.5 бакса с долларовой кдв на гривневую,платёж забраковано.
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Scotch
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Додано: Чет 14 лют, 2019 02:36
Scotch написав:
Какая там минимальная сумма для обмена?Пытался перекинуть остаток 1.5 бакса с долларовой кдв на гривневую,платёж забраковано.
походу там следующая ситуация (лимиты):
ИМХО
суммы меньше 2 грн/ 2бакс/ 2 евро даёт менять не больше 2-х раз в сутки.
(но если второй раз сделать сразу после первого - то бракуют - всё до конца суток - т.е. - будет 1 раз в сутки)
для больших сумм стоит ограничение - 5 раз в сутки
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uaprofi
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:06
KVV написав:
Усі послуги /Календар платежів/ В пошуку пишем Переказ зарплати/пенсії
Немає
Ще тиждень тому було. Зовсім відключили, чи треба це робити тепер через відділення?
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Ferlakur
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