Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лют, 2019 18:30
Ой+ написав:
Державні банки наразі державні, а наміри є щодо приватизації, а тоді невідомо як повернеться
так я ж не говорил про долгосрок, на 3-6 мес оптимально. далее если все ок по ситуации еще на 3-6 мес. и т.д.
Andey
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Додано: Сер 13 лют, 2019 18:35
Andey написав: Ой+ написав:
Державні банки наразі державні, а наміри є щодо приватизації, а тоді невідомо як повернеться
так я ж не говорил про долгосрок, на 3-6 мес оптимально. далее если все ок по ситуации еще на 3-6 мес. и т.д.
Мне сейчас нравятся свободные вклады,учитывая что продажа и покупка онлайн валюты,можно виртуально получать прибыль
никому не верю
sens
Повідомлень: 11337
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Додано: Сер 13 лют, 2019 21:59
Подскажите,покупка-продажа валюты он-лайн работает до 17-00 часов?
Scotch
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Додано: Сер 13 лют, 2019 22:11
Scotch написав:
Подскажите,покупка-продажа валюты он-лайн работает до 17-00 часов?
Круглосуточно
novichok
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Додано: Чет 14 лют, 2019 01:34
novichok написав: Scotch написав:
Подскажите,покупка-продажа валюты он-лайн работает до 17-00 часов?
Круглосуточно
Какая там минимальная сумма для обмена?Пытался перекинуть остаток 1.5 бакса с долларовой кдв на гривневую,платёж забраковано.
Scotch
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Подякували: 53 раз.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 02:36
Scotch написав:
Какая там минимальная сумма для обмена?Пытался перекинуть остаток 1.5 бакса с долларовой кдв на гривневую,платёж забраковано.
походу там следующая ситуация (лимиты):
ИМХО
суммы меньше 2 грн/ 2бакс/ 2 евро даёт менять не больше 2-х раз в сутки.
(но если второй раз сделать сразу после первого - то бракуют - всё до конца суток - т.е. - будет 1 раз в сутки)
для больших сумм стоит ограничение - 5 раз в сутки
uaprofi
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Додано: Чет 14 лют, 2019 10:06
KVV написав:
Усі послуги /Календар платежів/ В пошуку пишем Переказ зарплати/пенсії
Немає
Ще тиждень тому було. Зовсім відключили, чи треба це робити тепер через відділення?
Ferlakur
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:19
Ferlakur, в Календаре выбираешь создать платёж и затем в меню слева выбираешь перечисление зп/пенсии.
MASolomko
Повідомлень: 714
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Подякував: 7 раз.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 11:23
MASolomko написав:
Ferlakur, в Календаре выбираешь создать платёж и затем в меню слева выбираешь перечисление зп/пенсии.
Так нету! Раньше было, а теперь такая картина:
Ferlakur
Повідомлень: 2940
З нами з: 14.10.08
Подякував: 168 раз.
Подякували: 116 раз.
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