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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7965796679677968
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:43

  Ferlakur написав:
  KVV написав:Усі послуги /Календар платежів/ В пошуку пишем Переказ зарплати/пенсії

Немає :( Ще тиждень тому було. Зовсім відключили, чи треба це робити тепер через відділення?

Покращили.... через відділення думаю підключите
KVV
 
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  #<1 ... 7965796679677968
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