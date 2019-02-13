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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:43
Ferlakur написав: KVV написав:
Усі послуги /Календар платежів/ В пошуку пишем Переказ зарплати/пенсії
Немає
Ще тиждень тому було. Зовсім відключили, чи треба це робити тепер через відділення?
Покращили.... через відділення думаю підключите
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KVV
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