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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:43
Ferlakur написав: KVV написав:
Усі послуги /Календар платежів/ В пошуку пишем Переказ зарплати/пенсії
Немає
Ще тиждень тому було. Зовсім відключили, чи треба це робити тепер через відділення?
Покращили.... через відділення думаю підключите
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:15
KVV написав: Ferlakur написав: KVV написав:
Усі послуги /Календар платежів/ В пошуку пишем Переказ зарплати/пенсії
Немає
Ще тиждень тому було. Зовсім відключили, чи треба це робити тепер через відділення?
Покращили.... через відділення думаю підключите
Мабуть, тепер менеджер буде якось перевіряти, чи дійсно карта зарплатна/соціальна.
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Ferlakur
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:52
Приватбанк, вопрос по рассылке https://privatbank.ua/business/minipos? ... tionUrl=2&
С этими терминалом возможно будет возмещение на счёт физ.лица?
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:33
Ок, может другие подскажут
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