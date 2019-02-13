Покращили.... через відділення думаю підключите
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:43
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:15
Мабуть, тепер менеджер буде якось перевіряти, чи дійсно карта зарплатна/соціальна.
Додано: Чет 14 лют, 2019 12:52
Re: Приватбанк
Приватбанк, вопрос по рассылке
С этими терминалом возможно будет возмещение на счёт физ.лица?
Размер имеет значение.
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:11
Додано: Чет 14 лют, 2019 13:33
Re: Приватбанк
Ок, может другие подскажут
Размер имеет значение.
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:54
Оказывается, оплата картой за товар на сайте OLX - считается переводом, за который берется 4% по кредитным средствам.
Додано: Чет 14 лют, 2019 14:58
Re: Приватбанк
Romasha, p2p-перевод. Там даже на olx в вопросах и ответах это чётко написано. По идеи такие платежи с декабря банком должны блокироваться.
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