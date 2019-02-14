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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7965796679677968
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:43

  Ferlakur написав:
  KVV написав:Усі послуги /Календар платежів/ В пошуку пишем Переказ зарплати/пенсії

Немає :( Ще тиждень тому було. Зовсім відключили, чи треба це робити тепер через відділення?

Покращили.... через відділення думаю підключите
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:15

  KVV написав:
  Ferlakur написав:
  KVV написав:Усі послуги /Календар платежів/ В пошуку пишем Переказ зарплати/пенсії

Немає :( Ще тиждень тому було. Зовсім відключили, чи треба це робити тепер через відділення?

Покращили.... через відділення думаю підключите

Мабуть, тепер менеджер буде якось перевіряти, чи дійсно карта зарплатна/соціальна.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 12:52

Re: Приватбанк

Приватбанк, вопрос по рассылке https://privatbank.ua/business/minipos? ... tionUrl=2&
С этими терминалом возможно будет возмещение на счёт физ.лица?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:11

  2XL написав:Приватбанк, вопрос по ...

Представителя банка тут нету очень давно. Отключен за неуплату :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 13:33

Re: Приватбанк

Ок, может другие подскажут
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2XL
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:54

Оказывается, оплата картой за товар на сайте OLX - считается переводом, за который берется 4% по кредитным средствам.
Romasha
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 14:58

Re: Приватбанк

Romasha, p2p-перевод. Там даже на olx в вопросах и ответах это чётко написано. По идеи такие платежи с декабря банком должны блокироваться.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 15:23

  MASolomko написав:Romasha, p2p-перевод. Там даже на olx в вопросах и ответах это чётко написано. По идеи такие платежи с декабря банком должны блокироваться.

Ну и з якого дива їх блокувать?
Повинні блокуватися п2п платежі в залізних терміналах у НП.
п2п в интернеті без змін.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 20:38

Re: Приватбанк

Правильно ли будет?
1. Безналоговый заканчивается н-ого числа.
2. В день н+1 разорвать депо, гроши упадут на карту.
3. Разместить гроши на новый депо.
*******
valya
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