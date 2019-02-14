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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:43
Ferlakur написав: KVV написав:
Усі послуги /Календар платежів/ В пошуку пишем Переказ зарплати/пенсії
Немає
Ще тиждень тому було. Зовсім відключили, чи треба це робити тепер через відділення?
Покращили.... через відділення думаю підключите
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KVV
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:15
KVV написав: Ferlakur написав: KVV написав:
Усі послуги /Календар платежів/ В пошуку пишем Переказ зарплати/пенсії
Немає
Ще тиждень тому було. Зовсім відключили, чи треба це робити тепер через відділення?
Покращили.... через відділення думаю підключите
Мабуть, тепер менеджер буде якось перевіряти, чи дійсно карта зарплатна/соціальна.
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Ferlakur
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Додано: Чет 14 лют, 2019 12:52
Приватбанк, вопрос по рассылке https://privatbank.ua/business/minipos? ... tionUrl=2&
С этими терминалом возможно будет возмещение на счёт физ.лица?
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 13:33
Ок, может другие подскажут
Размер имеет значение.
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Додано: Чет 14 лют, 2019 14:54
Оказывается, оплата картой за товар на сайте OLX - считается переводом, за который берется 4% по кредитным средствам.
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Romasha
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Додано: Чет 14 лют, 2019 14:58
Romasha, p2p-перевод. Там даже на olx в вопросах и ответах это чётко написано. По идеи такие платежи с декабря банком должны блокироваться.
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MASolomko
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Додано: Чет 14 лют, 2019 15:23
MASolomko написав:
Romasha, p2p-перевод. Там даже на olx в вопросах и ответах это чётко написано. По идеи такие платежи с декабря банком должны блокироваться.
Ну и з якого дива їх блокувать?
Повинні блокуватися п2п платежі в залізних терміналах
у НП.
п2п в интернеті без змін.
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curiousobro
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1
Додано: Чет 14 лют, 2019 20:38
Правильно ли будет?
1. Безналоговый заканчивается н-ого числа.
2. В день н+1 разорвать депо, гроши упадут на карту.
3. Разместить гроши на новый депо.
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valya
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