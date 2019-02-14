MASolomko
А как правильно разместить новый депо сразу после окончания?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 лют, 2019 22:42
MASolomko
А как правильно разместить новый депо сразу после окончания?
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Додано: Чет 14 лют, 2019 23:09
Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:09
Нет, на счет физического лица 2620 получать оплату через терминал нельзя - только на 2600 текущий юридического лица или ФОПа.
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