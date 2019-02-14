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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7966796779687969
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 22:42

MASolomko
А как правильно разместить новый депо сразу после окончания?
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valya
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 23:09

  valya написав:MASolomko
А как правильно разместить новый депо сразу после окончания?

Безналоговый лонгируется автоматом на следуюший день, на тот же срок под действующую ставку. Три дня под 1% он не лежит
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:09

  2XL написав:Приватбанк, вопрос по рассылке https://privatbank.ua/business/minipos? ... tionUrl=2&
С этими терминалом возможно будет возмещение на счёт физ.лица?

Нет, на счет физического лица 2620 получать оплату через терминал нельзя - только на 2600 текущий юридического лица или ФОПа.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 01:12

  valya написав:MASolomko
А как правильно разместить новый депо сразу после окончания?

Пару дней назад закончился, разорвал, деньги сразу на кдв упали (больше 15 тыс), деньги отправил в другой банк, а на 2 грн. столбик открыл па пол-года.
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 06:06

Re: Приватбанк

  demichh написав:...разорвал, деньги сразу на кдв упали (больше 15 тыс)...
Депозит закончился, он автоматом продлился. Надо было разорвать — ждал 3 дня. Сумма была тоже в этом районе.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 06:25

Депозит Приватбанк

Ситуация аналогичная. Месяц назад положил небольшую суму что оставалась на карточке на месячный депозит. Вчера он закончился, но депозит почему-то продлился ещё на месяц хотя я этого не просил и не собирался (не актуальны сейчас ставки в 8,5%). Открывал через мобильное приложение на iPhone, интересно то, что было указано при открытии что по окончанию деньги с % должны вернуться на карточку, но за это время срок действия карточки закончился и банк вместо меня решил что депозит нужно продлить. Вот верчу телефон в руках и смотрю на этот депозит: ни разорвать его не могу, ни перевести куда-то - нет в приложении такой возможности: можно видеть сумму, начисленные % и что на месяц продлён)
mazurkevych
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:33

  mazurkevych написав:Ситуация аналогичная. Месяц назад положил небольшую суму что оставалась на карточке на месячный депозит. Вчера он закончился, но депозит почему-то продлился ещё на месяц хотя я этого не просил и не собирался (не актуальны сейчас ставки в 8,5%). Открывал через мобильное приложение на iPhone, интересно то, что было указано при открытии что по окончанию деньги с % должны вернуться на карточку, но за это время срок действия карточки закончился и банк вместо меня решил что депозит нужно продлить. Вот верчу телефон в руках и смотрю на этот депозит: ни разорвать его не могу, ни перевести куда-то - нет в приложении такой возможности: можно видеть сумму, начисленные % и что на месяц продлён)

Если депозит закончился действительно вчера, то у Вас есть 4 дня на то, чтобы его разорвать. Я никогда в мобильном приложении этого не делал (предпочитаю десктопную Приват24), но есть еще мобильное приложение "Мои вклады" (не Приват24, а отдельное), поставьте его и поищите там. Должна быть возможность разорвать. В крайнем случае, позвоните на 3700.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:33

  MASolomko написав:
  demichh написав:...разорвал, деньги сразу на кдв упали (больше 15 тыс)...
Депозит закончился, он автоматом продлился. Надо было разорвать — ждал 3 дня. Сумма была тоже в этом районе.

При автопролонгации дата не менялась в моих случаях. При переразмещении никаких 3-х дней не ждал, расторгал по сроку на следующую дату от даты размещения, после чего основной суммой (% целевыми уже не считаются) переразмещался на полугодовой (ставка выше) вместо годового безналогового. Смещения в 1 день можно избежать только автопролонгацией, при переразмещении оно есть, но никак не 3, а 1 день.
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