MASolomko
А как правильно разместить новый депо сразу после окончания?
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Додано: Чет 14 лют, 2019 22:42
MASolomko
А как правильно разместить новый депо сразу после окончания?
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Додано: Чет 14 лют, 2019 23:09
Додано: П'ят 15 лют, 2019 00:09
Нет, на счет физического лица 2620 получать оплату через терминал нельзя - только на 2600 текущий юридического лица или ФОПа.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 01:12
Додано: П'ят 15 лют, 2019 06:06
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 15 лют, 2019 06:25
Депозит Приватбанк
Ситуация аналогичная. Месяц назад положил небольшую суму что оставалась на карточке на месячный депозит. Вчера он закончился, но депозит почему-то продлился ещё на месяц хотя я этого не просил и не собирался (не актуальны сейчас ставки в 8,5%). Открывал через мобильное приложение на iPhone, интересно то, что было указано при открытии что по окончанию деньги с % должны вернуться на карточку, но за это время срок действия карточки закончился и банк вместо меня решил что депозит нужно продлить. Вот верчу телефон в руках и смотрю на этот депозит: ни разорвать его не могу, ни перевести куда-то - нет в приложении такой возможности: можно видеть сумму, начисленные % и что на месяц продлён)
Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:33
Если депозит закончился действительно вчера, то у Вас есть 4 дня на то, чтобы его разорвать. Я никогда в мобильном приложении этого не делал (предпочитаю десктопную Приват24), но есть еще мобильное приложение "Мои вклады" (не Приват24, а отдельное), поставьте его и поищите там. Должна быть возможность разорвать. В крайнем случае, позвоните на 3700.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 09:33
При автопролонгации дата не менялась в моих случаях. При переразмещении никаких 3-х дней не ждал, расторгал по сроку на следующую дату от даты размещения, после чего основной суммой (% целевыми уже не считаются) переразмещался на полугодовой (ставка выше) вместо годового безналогового. Смещения в 1 день можно избежать только автопролонгацией, при переразмещении оно есть, но никак не 3, а 1 день.
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