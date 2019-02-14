Додано: П'ят 15 лют, 2019 06:25

Ситуация аналогичная. Месяц назад положил небольшую суму что оставалась на карточке на месячный депозит. Вчера он закончился, но депозит почему-то продлился ещё на месяц хотя я этого не просил и не собирался (не актуальны сейчас ставки в 8,5%). Открывал через мобильное приложение на iPhone, интересно то, что было указано при открытии что по окончанию деньги с % должны вернуться на карточку, но за это время срок действия карточки закончился и банк вместо меня решил что депозит нужно продлить. Вот верчу телефон в руках и смотрю на этот депозит: ни разорвать его не могу, ни перевести куда-то - нет в приложении такой возможности: можно видеть сумму, начисленные % и что на месяц продлён)