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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:39
tano написав:
Господа, подскажите как узнать реквизиты карты ПриватБанка.
П24-Все услуги-ИНФО-Мои реквизиты
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:11
demichh написав:
а на 2 грн. столбик открыл па пол-года.
І що це Вам дає? Адже вже давно максимальна сума поповнення депозиту на місяць обмежена сумою першого внеску. Чи щось змінилось?
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:12
vollena71 написав: tano написав:
Господа, подскажите как узнать реквизиты карты ПриватБанка.
П24-Все услуги-ИНФО-Мои реквизиты
Или позвонить в саппорт, они могут смс-кой выслать на телефон. Бывает, что нет возможности, в нужный момент залезть в П24
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:18
Sungsam написав: demichh написав:
а на 2 грн. столбик открыл па пол-года.
І що це Вам дає? Адже вже давно максимальна сума поповнення депозиту на місяць обмежена сумою першого внеску. Чи щось змінилось?
Видимо, имелся в виду безналоговый. В любой момент можно пополнять счет без каких-либо ограничений по сумме. https://docs.google.com/document/d/1TUT ... vpfD8/edit
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