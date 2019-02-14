П24-Все услуги-ИНФО-Мои реквизиты
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:39
П24-Все услуги-ИНФО-Мои реквизиты
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:11
Re: Приватбанк
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:12
Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:18
Видимо, имелся в виду безналоговый. В любой момент можно пополнять счет без каких-либо ограничений по сумме.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:38
TransferGo та ПриватБанк запустили безкоштовні грошові перекази в Україну з 35 країн світу. Пільгові умови переказів діятимуть для нових клієнтів сервісу TransferGo до кінця травня. Для безкоштовного відправлення переказу в Україну треба скористатися промокодом PRIVATFREE, за яким всі варіанти доставки коштів в Україну (зараз, сьогодні чи завтра) будуть безкоштовні.
Як повідомили в ПриватБанку, крім того, для клієнтів, які вже користуються сервісом, спільно з VISA та Mastercard банк проведе розіграш 2 Apple Watch 4 та інших корисних подарунків. Для участі в розіграші користувачам сервісу треба буде зробити переказ на будь-яку суму до 31 травня 2019 року.
TransferGo – глобальний онлайн-сервіс, що забезпечує швидкі та безпечні міжнародні грошові перекази в режимі реального часу. Переказ в Україну від TransferGo зараховується на картку ПриватБанку, комісія за зарахування коштів відсутня. Переказ можливо відправити не виходячи з дому – на сайті чи в мобільному додатку TransferGo.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:43
Корисну інфо постите...практично виправились тут
Гриценко...наш Президент
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:45
це ПБ постить на поштову скриньку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:46
Ви ж могли приховати від прогресивної громаськості.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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