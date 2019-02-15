TransferGo та ПриватБанк запустили безкоштовні грошові перекази в Україну з 35 країн світу. Пільгові умови переказів діятимуть для нових клієнтів сервісу TransferGo до кінця травня. Для безкоштовного відправлення переказу в Україну треба скористатися промокодом PRIVATFREE, за яким всі варіанти доставки коштів в Україну (зараз, сьогодні чи завтра) будуть безкоштовні.
Як повідомили в ПриватБанку, крім того, для клієнтів, які вже користуються сервісом, спільно з VISA та Mastercard банк проведе розіграш 2 Apple Watch 4 та інших корисних подарунків. Для участі в розіграші користувачам сервісу треба буде зробити переказ на будь-яку суму до 31 травня 2019 року.
TransferGo – глобальний онлайн-сервіс, що забезпечує швидкі та безпечні міжнародні грошові перекази в режимі реального часу. Переказ в Україну від TransferGo зараховується на картку ПриватБанку, комісія за зарахування коштів відсутня. Переказ можливо відправити не виходячи з дому – на сайті чи в мобільному додатку TransferGo.
greenozon написав:TransferGo та ПриватБанк запустили безкоштовні грошові перекази в Україну з 35 країн світу. Пільгові умови переказів діятимуть для нових клієнтів сервісу TransferGo до кінця травня. Для безкоштовного відправлення переказу в Україну треба скористатися промокодом PRIVATFREE, за яким всі варіанти доставки коштів в Україну (зараз, сьогодні чи завтра) будуть безкоштовні.
Як повідомили в ПриватБанку, крім того, для клієнтів, які вже користуються сервісом, спільно з VISA та Mastercard банк проведе розіграш 2 Apple Watch 4 та інших корисних подарунків. Для участі в розіграші користувачам сервісу треба буде зробити переказ на будь-яку суму до 31 травня 2019 року.
TransferGo – глобальний онлайн-сервіс, що забезпечує швидкі та безпечні міжнародні грошові перекази в режимі реального часу. Переказ в Україну від TransferGo зараховується на картку ПриватБанку, комісія за зарахування коштів відсутня. Переказ можливо відправити не виходячи з дому – на сайті чи в мобільному додатку TransferGo.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
greenozon написав:це ПБ постить на поштову скриньку
Ви ж могли приховати від прогресивної громаськості.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
AVZ написав:Подскажите. Валютную карту можно пополнить гривневым p2p-переводом?
Можна в П24.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.