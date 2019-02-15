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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7967796879697970
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 11:39

  tano написав:Господа, подскажите как узнать реквизиты карты ПриватБанка.

П24-Все услуги-ИНФО-Мои реквизиты
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:11

Re: Приватбанк

  demichh написав:а на 2 грн. столбик открыл па пол-года.

І що це Вам дає? Адже вже давно максимальна сума поповнення депозиту на місяць обмежена сумою першого внеску. Чи щось змінилось?
Sungsam
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:12

  vollena71 написав:
  tano написав:Господа, подскажите как узнать реквизиты карты ПриватБанка.

П24-Все услуги-ИНФО-Мои реквизиты

Или позвонить в саппорт, они могут смс-кой выслать на телефон. Бывает, что нет возможности, в нужный момент залезть в П24
metall_05
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 12:18

  Sungsam написав:
  demichh написав:а на 2 грн. столбик открыл па пол-года.

І що це Вам дає? Адже вже давно максимальна сума поповнення депозиту на місяць обмежена сумою першого внеску. Чи щось змінилось?

Видимо, имелся в виду безналоговый. В любой момент можно пополнять счет без каких-либо ограничений по сумме. https://docs.google.com/document/d/1TUT ... vpfD8/edit
lel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:38

TransferGo та ПриватБанк запустили безкоштовні грошові перекази в Україну з 35 країн світу. Пільгові умови переказів діятимуть для нових клієнтів сервісу TransferGo до кінця травня. Для безкоштовного відправлення переказу в Україну треба скористатися промокодом PRIVATFREE, за яким всі варіанти доставки коштів в Україну (зараз, сьогодні чи завтра) будуть безкоштовні.

Як повідомили в ПриватБанку, крім того, для клієнтів, які вже користуються сервісом, спільно з VISA та Mastercard банк проведе розіграш 2 Apple Watch 4 та інших корисних подарунків. Для участі в розіграші користувачам сервісу треба буде зробити переказ на будь-яку суму до 31 травня 2019 року.

TransferGo – глобальний онлайн-сервіс, що забезпечує швидкі та безпечні міжнародні грошові перекази в режимі реального часу. Переказ в Україну від TransferGo зараховується на картку ПриватБанку, комісія за зарахування коштів відсутня. Переказ можливо відправити не виходячи з дому – на сайті чи в мобільному додатку TransferGo.

https://privatbank.ua/news/2019/2/12/836
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:43

  greenozon написав:TransferGo та ПриватБанк запустили безкоштовні грошові перекази в Україну з 35 країн світу. Пільгові умови переказів діятимуть для нових клієнтів сервісу TransferGo до кінця травня. Для безкоштовного відправлення переказу в Україну треба скористатися промокодом PRIVATFREE, за яким всі варіанти доставки коштів в Україну (зараз, сьогодні чи завтра) будуть безкоштовні.

Як повідомили в ПриватБанку, крім того, для клієнтів, які вже користуються сервісом, спільно з VISA та Mastercard банк проведе розіграш 2 Apple Watch 4 та інших корисних подарунків. Для участі в розіграші користувачам сервісу треба буде зробити переказ на будь-яку суму до 31 травня 2019 року.

TransferGo – глобальний онлайн-сервіс, що забезпечує швидкі та безпечні міжнародні грошові перекази в режимі реального часу. Переказ в Україну від TransferGo зараховується на картку ПриватБанку, комісія за зарахування коштів відсутня. Переказ можливо відправити не виходячи з дому – на сайті чи в мобільному додатку TransferGo.

https://privatbank.ua/news/2019/2/12/836

Корисну інфо постите...практично виправились тут https://www.transfergo.com/uk/ можна юзати.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:45

це ПБ постить на поштову скриньку :)
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 18:46

  greenozon написав:це ПБ постить на поштову скриньку :)

Ви ж могли приховати від прогресивної громаськості. :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:54

Подскажите.
Валютную карту можно пополнить гривневым p2p-переводом?
AVZ
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 20:56

  AVZ написав:Подскажите.
Валютную карту можно пополнить гривневым p2p-переводом?

Можна в П24.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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