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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7969797079717972>
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:15

Квесторе_поверніться
Не дает. (
Я забыл упомянуть что валютная карта не моя.
Как еще можно попробовать?
AVZ
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:23

  AVZ написав:Квесторе_поверніться
Не дает. (
Я забыл упомянуть что валютная карта не моя.
Как еще можно попробовать?


переведи ему гривну и пусть себе купит валюту в приват24, зачем усложнять?
VetalUA
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:28

  AVZ написав:Квесторе_поверніться
Не дает. (
Я забыл упомянуть что валютная карта не моя.
Как еще можно попробовать?

Ніззя 3 особі валюту кидати в Україні.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:35

  Квесторе_поверніться написав:
  AVZ написав:Квесторе_поверніться
Не дает. (
Я забыл упомянуть что валютная карта не моя.
Как еще можно попробовать?

Ніззя 3 особі валюту кидати в Україні.

Вообще то можно, если 3 особа родственник первой степени родства
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:37

Re: Приватбанк

  curiousobro написав:Вообще то можно, если 3 особа родственник первой степени родства

Цікаво. На що посилаєтесь?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:47

  VetalUA написав:переведи ему гривну и пусть себе купит валюту в приват24, зачем усложнять?

Вот мне тоже этот вариант представляется самым оптимальным.
А главное - дешевым. :D
AVZ
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:54

  AVZ написав:
  VetalUA написав:переведи ему гривну и пусть себе купит валюту в приват24, зачем усложнять?

Вот мне тоже этот вариант представляется самым оптимальным.
А главное - дешевым. :D

А комісії...це не наш метод. :wink:
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:11

  Квесторе_поверніться написав:
  curiousobro написав:Вообще то можно, если 3 особа родственник первой степени родства

Цікаво. На що посилаєтесь?

На НБУ :)
Гугл в помощь
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:16

  curiousobro написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  curiousobro написав:Вообще то можно, если 3 особа родственник первой степени родства

Цікаво. На що посилаєтесь?

На НБУ :)
Гугл в помощь

А що гуглити? Якщо вже стверджуєте то доведіть. Від Вас цю інфо чую вперше.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:23

  Квесторе_поверніться написав:А комісії...це не наш метод. :wink:

Ну, у порівнянні з коміссіями PayPal і WU це майже безкоштовно виходить.
AVZ
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