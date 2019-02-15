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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:15
Квесторе_поверніться
Не дает. (
Я забыл упомянуть что валютная карта не моя.
Как еще можно попробовать?
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AVZ
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:23
AVZ написав:Квесторе_поверніться
Не дает. (
Я забыл упомянуть что валютная карта не моя.
Как еще можно попробовать?
переведи ему гривну и пусть себе купит валюту в приват24, зачем усложнять?
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VetalUA
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:28
AVZ написав:Квесторе_поверніться
Не дает. (
Я забыл упомянуть что валютная карта не моя.
Как еще можно попробовать?
Ніззя 3 особі валюту кидати в Україні.
Гриценко...наш Президент
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:35
Квесторе_поверніться написав: AVZ написав:Квесторе_поверніться
Не дает. (
Я забыл упомянуть что валютная карта не моя.
Как еще можно попробовать?
Ніззя 3 особі валюту кидати в Україні.
Вообще то можно, если 3 особа родственник первой степени родства
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curiousobro
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:37
curiousobro написав:
Вообще то можно, если 3 особа родственник первой степени родства
Цікаво. На що посилаєтесь?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:47
VetalUA написав:
переведи ему гривну и пусть себе купит валюту в приват24, зачем усложнять?
Вот мне тоже этот вариант представляется самым оптимальным.
А главное - дешевым.
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AVZ
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:54
AVZ написав: VetalUA написав:
переведи ему гривну и пусть себе купит валюту в приват24, зачем усложнять?
Вот мне тоже этот вариант представляется самым оптимальным.
А главное - дешевым.
А комісії...це не наш метод.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:11
Квесторе_поверніться написав: curiousobro написав:
Вообще то можно, если 3 особа родственник первой степени родства
Цікаво. На що посилаєтесь?
На НБУ
Гугл в помощь
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curiousobro
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:16
curiousobro написав: Квесторе_поверніться написав: curiousobro написав:
Вообще то можно, если 3 особа родственник первой степени родства
Цікаво. На що посилаєтесь?
На НБУ
Гугл в помощь
А що гуглити? Якщо вже стверджуєте то доведіть. Від Вас цю інфо чую вперше.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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