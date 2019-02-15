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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7969797079717972
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:23

Приват - кросавчеґґ!
порвав усіх за 2018р.

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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:27

  greenozon написав:Приват - кросавчеґґ!
порвав усіх за 2018р.

https://infogram.com/pribylnye-banki-1h7z2l5xoxex6ow

Прибутки ці завжди слід увязувати з реальною якістю активів та резервуванням.
І ніколи не сприймати за чисту монету.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:30

  greenozon написав:Приват - кросавчеґґ!
порвав усіх за 2018р.

https://infogram.com/pribylnye-banki-1h7z2l5xoxex6ow

Ну а Вам то что с этого? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:31

  Квесторе_поверніться написав:Ніззя 3 особі валюту кидати в Україні.

  Квесторе_поверніться написав:Якщо вже стверджуєте то доведіть.
Computer
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:38

  Квесторе_поверніться написав:А що гуглити? Якщо вже стверджуєте то доведіть. Від Вас цю інфо чую вперше.

Я ж не обвинитель чтобы доказывать :)

Наводку дал, попробуйте по ней немножко поискать.
Пятница, вечер, слегка нетрезв и очень влом искать вам документы
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:39

Сuriousobro, це інфо http://groshi-v-kredit.org.ua/valyutni- ... oleni.html
виглядає як деза. Ніяких посилань на постанови НБУ немає.
Давайте ВАші посилання.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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