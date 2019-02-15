порвав усіх за 2018р.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:23
Приват - кросавчеґґ!
порвав усіх за 2018р.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:27
Прибутки ці завжди слід увязувати з реальною якістю активів та резервуванням.
І ніколи не сприймати за чисту монету.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:30
Ну а Вам то что с этого?
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:31
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:38
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:39
Сuriousobro, це інфо
виглядає як деза. Ніяких посилань на постанови НБУ немає.
Давайте ВАші посилання.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 15 лют, 2019 22:48
Есть такое
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:01
Чем больше выиграл Приват, тем меньше выиграли его клиенты.
Black Jack - White Business
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:13
Дякую за посилання ось ця недопостанов
Там мова про зарахування валютного безналу родичам.
А який банчик випустить безнал на рахунок 3 особи...Ви такі знаєте?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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