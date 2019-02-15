7% годовых на остаток собственных средств по карте «Универсальная»
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:28
7% годовых на остаток собственных средств по карте «Универсальная»
Black Jack - White Business
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:02
365 зі змінами та доповненнями лежить тут
Перерахувати валютний безнал в УКраїні 3 особі родичу чи не родичу ніззя.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 16 лют, 2019 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:07
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:08
Это не то
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:12
Давайте то...іншого немає.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:15
Фантики или нет, зависит от практического применения.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:16
Вас точно забанили в Гугле:)
Шукайте в новых валютных постановах.
Постанова #4 або #5 здается
Шукайте все по слову родичi
Якшо и после этого не найдете тады здаюсь
Вам точно заборонено пересылать на 3 особ
А мы потрепыхаемся
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