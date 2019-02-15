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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7970797179727973
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:28

  tano написав:Какой процент приват начисляет на свои на Уни?

7% годовых на остаток собственных средств по карте «Универсальная»
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ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:02

365 зі змінами та доповненнями лежить тут
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1592-13/print
Перерахувати валютний безнал в УКраїні 3 особі родичу чи не родичу ніззя.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 16 лют, 2019 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:07

  ruvex написав:
  tano написав:Какой процент приват начисляет на свои на Уни?

7% годовых на остаток собственных средств по карте «Универсальная»

При условие активации данной услуги в Приват24 и фантиками (бонус+).
Реальные 7% только на пенсионной КДВ
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:08

  Квесторе_поверніться написав:365 зі змінами та доповненнями лежить тут
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1592-13/print
Перерахувати безнал в УКраїні 3 особі родичу чи не родичу ніззя.

Это не то
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:12

  curiousobro написав:
  Квесторе_поверніться написав:365 зі змінами та доповненнями лежить тут
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1592-13/print
Перерахувати безнал в УКраїні 3 особі родичу чи не родичу ніззя.

Это не то

Давайте то...іншого немає.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:15

  Sanio написав:
  ruvex написав:
  tano написав:Какой процент приват начисляет на свои на Уни?

7% годовых на остаток собственных средств по карте «Универсальная»

При условие активации данной услуги в Приват24 и фантиками (бонус+).
Реальные 7% только на пенсионной КДВ

Фантики или нет, зависит от практического применения.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлень: 7255
З нами з: 03.11.08
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:16

  Квесторе_поверніться написав:
  curiousobro написав:
  Квесторе_поверніться написав:365 зі змінами та доповненнями лежить тут
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1592-13/print
Перерахувати безнал в УКраїні 3 особі родичу чи не родичу ніззя.

Это не то

Давайте то...іншого немає.

Вас точно забанили в Гугле:)
Шукайте в новых валютных постановах.
Постанова #4 або #5 здается
Шукайте все по слову родичi

Якшо и после этого не найдете тады здаюсь
Вам точно заборонено пересылать на 3 особ
А мы потрепыхаемся :)
curiousobro
 
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  #<1 ... 7970797179727973
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