7% годовых на остаток собственных средств по карте «Универсальная»
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Додано: П'ят 15 лют, 2019 23:28
7% годовых на остаток собственных средств по карте «Универсальная»
Black Jack - White Business
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:02
365 зі змінами та доповненнями лежить тут
Перерахувати валютний безнал в УКраїні 3 особі родичу чи не родичу ніззя.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Суб 16 лют, 2019 00:08, всього редагувалось 1 раз.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:07
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:08
Это не то
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:12
Давайте то...іншого немає.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:15
Фантики или нет, зависит от практического применения.
Black Jack - White Business
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:16
Вас точно забанили в Гугле:)
Шукайте в новых валютных постановах.
Постанова #4 або #5 здается
Шукайте все по слову родичi
Якшо и после этого не найдете тады здаюсь
Вам точно заборонено пересылать на 3 особ
А мы потрепыхаемся
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:25
Curiousobro, усе знайдено...365 з доповненнями.
Зарахування від родичів валюту в Україні дозволяють...але безнал валютгий на родичів в
УКраїні не випускають.
Такий в нас маразм.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:31
Та не действует уже 365
Его заменили единым законом о валюте, который вступил в дию 7 02
Вы по нему уже валютыты должны были затарить
Ищите январские постановы НБУ
И готовте документы о степени родства,иначе ясен хер никто не выпустит
Вы мене самым шо нинаесть наглый чином засесть таки за Гугль в нетрезвому виде
постанова № 5: "Про затвердження ... - Національний банк України
Ось вам
Сторинка 46, п.118 пидпункт 5
118. За поточними рахунками в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів
здійснюються такі операції:
...
5) пов’язані з переказом у межах України на рахунок іншої фізичної особи-
резидента/із зарахуванням від іншої фізичної особи (резидента або нерезидента)
з їх власних поточних рахунків в іноземній валюті. Зазначені операції дозволено
здійснювати виключно за умови, що надходження/переказування коштів на
рахунок/з рахунку здійснюється від родичів/родичам;
Изверг
Пошел допивать
Додано: Суб 16 лют, 2019 00:38
Закон
не регулює переказ валюти в Україні.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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