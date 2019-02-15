curiousobro написав:Сторинка 46, п.118 пидпункт 5 118. За поточними рахунками в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів здійснюються такі операції: ... 5) пов’язані з переказом у межах України на рахунок іншої фізичної особи- резидента/із зарахуванням від іншої фізичної особи (резидента або нерезидента) з їх власних поточних рахунків в іноземній валюті. Зазначені операції дозволено здійснювати виключно за умови, що надходження/переказування коштів на рахунок/з рахунку здійснюється від родичів/родичам;
Знову ж таки лише зарахування.
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curiousobro написав:Сторинка 46, п.118 пидпункт 5 118. За поточними рахунками в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів здійснюються такі операції: ... 5) пов’язані з переказом у межах України на рахунок іншої фізичної особи- резидента/із зарахуванням від іншої фізичної особи (резидента або нерезидента) з їх власних поточних рахунків в іноземній валюті. Зазначені операції дозволено здійснювати виключно за умови, що надходження/переказування коштів на рахунок/з рахунку здійснюється від родичів/родичам;
curiousobro написав:Продолжайте дальше читать по диагонали. Я здаюсь
Дочитав, Ви виявились праві. Дякую.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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