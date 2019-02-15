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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7971797279737974
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:46

Re: Приватбанк

  curiousobro написав:Сторинка 46, п.118 пидпункт 5
118. За поточними рахунками в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів
здійснюються такі операції:
...
5) пов’язані з переказом у межах України на рахунок іншої фізичної особи-
резидента/із зарахуванням від іншої фізичної особи (резидента або нерезидента)
з їх власних поточних рахунків в іноземній валюті. Зазначені операції дозволено
здійснювати виключно за умови, що надходження/переказування коштів на
рахунок/з рахунку здійснюється від родичів/родичам;

Знову ж таки лише зарахування.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:48

  Квесторе_поверніться написав:Закон
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2473-19/print
не регулює переказ валюти в Україні.

Та там не закон, а рамка которая всю полноту валютного регулирования передает НБУ.
А НБУ уже своими положениями наливает конкретики
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:49

  Квесторе_поверніться написав:
  curiousobro написав:Сторинка 46, п.118 пидпункт 5
118. За поточними рахунками в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів
здійснюються такі операції:
...
5) пов’язані з переказом у межах України на рахунок іншої фізичної особи-
резидента/із зарахуванням від іншої фізичної особи (резидента або нерезидента)
з їх власних поточних рахунків в іноземній валюті. Зазначені операції дозволено
здійснювати виключно за умови, що надходження/переказування коштів на
рахунок/з рахунку здійснюється від родичів/родичам;

Знову ж таки лише зарахування.

Продолжайте дальше читать по диагонали.
Я здаюсь
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 00:54

Re: Приватбанк

  curiousobro написав:Продолжайте дальше читать по диагонали.
Я здаюсь

Дочитав, Ви виявились праві.
Дякую.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Дякують плюсиком

почитайте правила форуму :mrgreen: :D
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 01:01

  greenozon написав:Дякують плюсиком

почитайте правила форуму :mrgreen: :D

Який пункт?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Про бонус +

  greenozon написав:Дякують плюсиком

почитайте правила форуму :mrgreen: :D

Очень часто в течении месяца на Универсалке накапливается сумма,в первых числах падает % на бонус+…, в Киеве нашел простое применение бонусам-можно в кофейнях отварить,но я покупаю разную мелочь для домашнего хозяйства в Червоном маркете ( лампы,батарейки,бумага 65м , салфетки , стиральные порошки ) . Это не реклама,а место где бонусы реальные.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 09:19

Re: Приватбанк

  sens написав:место где бонусы реальные
в моб.приложении П24 есть карта бонус плюс в реальной локации, и , даже, с указанием %% кэш-бэка! Есессно, можно и покупать там. НЕкоторые продавцы без проблем снимают бонусный клубничный остаток, потом доплачиваешь деньгами.

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Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу
protefiks1959
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