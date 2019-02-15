curiousobro написав:Сторинка 46, п.118 пидпункт 5 118. За поточними рахунками в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів здійснюються такі операції: ... 5) пов’язані з переказом у межах України на рахунок іншої фізичної особи- резидента/із зарахуванням від іншої фізичної особи (резидента або нерезидента) з їх власних поточних рахунків в іноземній валюті. Зазначені операції дозволено здійснювати виключно за умови, що надходження/переказування коштів на рахунок/з рахунку здійснюється від родичів/родичам;
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curiousobro написав:Сторинка 46, п.118 пидпункт 5 118. За поточними рахунками в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів здійснюються такі операції: ... 5) пов’язані з переказом у межах України на рахунок іншої фізичної особи- резидента/із зарахуванням від іншої фізичної особи (резидента або нерезидента) з їх власних поточних рахунків в іноземній валюті. Зазначені операції дозволено здійснювати виключно за умови, що надходження/переказування коштів на рахунок/з рахунку здійснюється від родичів/родичам;
curiousobro написав:Продолжайте дальше читать по диагонали. Я здаюсь
Дочитав, Ви виявились праві. Дякую.
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Очень часто в течении месяца на Универсалке накапливается сумма,в первых числах падает % на бонус+…, в Киеве нашел простое применение бонусам-можно в кофейнях отварить,но я покупаю разную мелочь для домашнего хозяйства в Червоном маркете ( лампы,батарейки,бумага 65м , салфетки , стиральные порошки ) . Это не реклама,а место где бонусы реальные.
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в моб.приложении П24 есть карта бонус плюс в реальной локации, и , даже, с указанием %% кэш-бэка! Есессно, можно и покупать там. НЕкоторые продавцы без проблем снимают бонусный клубничный остаток, потом доплачиваешь деньгами.
Согласен , с вашим приложением , но я как потребитель и практик , решил рационально использовать эти бонусы . Пока не вижу подходящим обнальщиков по этим бонусам в разрезе ПРОДУКТЫ и АЗС