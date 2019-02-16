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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:28
Немножечко про блокировки:
Додано: Нед 17 лют, 2019 14:35
Приват позабавил. Прислал письмо, не желаете ли прокачать карту до кредитного лимита 5000 грн?
Интересно тот отдел, который такие письма шлёт, знает, что мне из-за Михи лимит 47к ранее зарубили?
Додано: Нед 17 лют, 2019 14:58
Re: Приватбанк
Нет. И потом будет долго "извиняться"
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