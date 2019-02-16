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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7972797379747975
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 11:28

Немножечко про блокировки:

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Приват позабавил. Прислал письмо, не желаете ли прокачать карту до кредитного лимита 5000 грн?

Интересно тот отдел, который такие письма шлёт, знает, что мне из-за Михи лимит 47к ранее зарубили?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 14:58

Re: Приватбанк

WachtAmRhein написав:Приват позабавил. Прислал письмо, не желаете ли прокачать карту до кредитного лимита 5000 грн?

Интересно тот отдел, который такие письма шлёт, знает, что мне из-за Михи лимит 47к ранее зарубили?
Нет. И потом будет долго "извиняться" ;)
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:23

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Неужели Михалыч сдался?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 15:45

Re: Приватбанк

  WachtAmRhein написав:Неужели Михалыч сдался?

Михалич не здається...братки теж налили 5000.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Нед 17 лют, 2019 16:33

  WachtAmRhein написав:Неужели Михалыч сдался?

Піратський Корезоїд розважається. Ліміт справжній, чи як у Ломбарді?
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