Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:28
Ratatui
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Додано: Нед 17 лют, 2019 14:35
Приват позабавил. Прислал письмо, не желаете ли прокачать карту до кредитного лимита 5000 грн?
Интересно тот отдел, который такие письма шлёт, знает, что мне из-за Михи лимит 47к ранее зарубили?
WachtAmRhein
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Додано: Нед 17 лют, 2019 14:58
WachtAmRhein написав:Приват позабавил. Прислал письмо, не желаете ли прокачать карту до кредитного лимита 5000 грн? Интересно тот отдел, который такие письма шлёт, знает, что мне из-за Михи лимит 47к ранее зарубили?
Нет. И потом будет долго "извиняться"
zokibada
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Додано: Нед 17 лют, 2019 15:23
Неужели Михалыч сдался?
WachtAmRhein
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Додано: Нед 17 лют, 2019 15:45
WachtAmRhein написав:
Неужели Михалыч сдался?
Михалич не здається...братки теж налили 5000.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 17 лют, 2019 16:33
WachtAmRhein написав:
Неужели Михалыч сдался?
Піратський Корезоїд розважається. Ліміт справжній, чи як у Ломбарді?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: Нед 17 лют, 2019 16:56
klug написав: WachtAmRhein написав:
Неужели Михалыч сдался?
Піратський Корезоїд розважається. Ліміт справжній, чи як у Ломбарді?
Трудно сказать. Проверять нет необходимости.
WachtAmRhein
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Додано: Пон 18 лют, 2019 07:33
Vorlon написав:
Недавно возвращал за много суток - потерял 50 гривен на билете.
Також попав на необхідність здати 2 білети
https://booking.uz.gov.ua/
мінус 100 грн. Ще пам'ятаю було 20 грн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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