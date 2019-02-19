|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 лют, 2019 11:28
Немножечко про блокировки:
Додано: Нед 17 лют, 2019 14:35
Приват позабавил. Прислал письмо, не желаете ли прокачать карту до кредитного лимита 5000 грн?
Интересно тот отдел, который такие письма шлёт, знает, что мне из-за Михи лимит 47к ранее зарубили?
Додано: Нед 17 лют, 2019 14:58
Re: Приватбанк
Нет. И потом будет долго "извиняться"
Додано: Нед 17 лют, 2019 15:45
Re: Приватбанк
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:33
Піратський Корезоїд розважається. Ліміт справжній, чи як у Ломбарді?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 17 лют, 2019 16:56
Додано: Пон 18 лют, 2019 07:33
Також попав на необхідність здати 2 білети
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 19 лют, 2019 15:45
Наблюдательный совет принял отставку члена правления ПриватБанка по вопросам информационных технологий Александра Дрелинга.
Как сообщает пресс-служба банка, такое решение было принято 18 февраля.
Александр Дрелинг присоединился к команде ПриватБанка в 2016 году в период национализации, когда первоочередной задачей было стабилизировать IT-системы банка и обеспечить непрерывность деятельности крупнейшего финансового учреждения страны.
Новым членом правления ПриватБанка по вопросам информационных технологий станет Андрей Гриценюк.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 19 лют, 2019 17:55
Зараз переглядають цей форум: Andey, andreyiskra, kostya77, liliya_logical, ramaz, vitaliy1111, Вкладчик1234 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор
|