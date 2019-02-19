_hunter
якщо для вас нема змісту - проходім мімо і видихаєм
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 лют, 2019 20:40
_hunter
якщо для вас нема змісту - проходім мімо і видихаєм
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 19 лют, 2019 21:47
Будьте чемні...позитивно реагуйте на резонні зауваження.
Ви ж відмінник.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 19 лют, 2019 22:09
Як вже надоїли ці пусті пуки в пудру... Кому вони потрібні (крім Вас, з Вашим промокодом від Мінфіна)??
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Вів 19 лют, 2019 23:00
jay2004
пердіть собі в куточку і не вилізайте
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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