Иногда возникает вопрос и хочется порыться дальше. Кому не нравится проезжайте дальше.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:06
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:23
О как сурьезно все -- вопрос возникает. А что это за вопрос такой -- возникает иногда? -- можно пример?
И почему для этого рытья обязательно весь прес-релиз нужен -- а не одна строчка -- "в отставку ушел ФИО"?
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:39
_hunter
Со строчкой дольше возиться. А дальше ну к примеру приват спрыгивает с корезоида и тут самый главный спрыгнул раньше. Вопрос: может он. что то знает?
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:43
Re: Приватбанк
В мобильном П24 в разделе Страховки, при оформлении "ПОЛИС ОСЦПВ" написано кешбэк 40 гр.
Кто-то оформлял полис и получил 40 гр.????????
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