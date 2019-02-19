RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Приватбанк

Приватбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7974797579767977>
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:06

  _hunter написав:
  greenozon написав:Наблюдательный совет принял отставку члена правления ПриватБанка по вопросам информационных технологий ...

Вот вообще пофиг. Смысл эти пресс-релизы сюда копипастить?..


Иногда возникает вопрос и хочется порыться дальше. Кому не нравится проезжайте дальше.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6495
З нами з: 30.11.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:23

  Ratatui написав:
  _hunter написав:
  greenozon написав:Наблюдательный совет принял отставку члена правления ПриватБанка по вопросам информационных технологий ...

Вот вообще пофиг. Смысл эти пресс-релизы сюда копипастить?..


Иногда возникает вопрос и хочется порыться дальше. Кому не нравится проезжайте дальше.

О как сурьезно все -- вопрос возникает. А что это за вопрос такой -- возникает иногда? -- можно пример?
И почему для этого рытья обязательно весь прес-релиз нужен -- а не одна строчка -- "в отставку ушел ФИО"?
_hunter
 
Повідомлень: 918
З нами з: 22.03.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:39

_hunter

Со строчкой дольше возиться. А дальше ну к примеру приват спрыгивает с корезоида и тут самый главный спрыгнул раньше. Вопрос: может он. что то знает?
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6495
З нами з: 30.11.12
Подякував: 103 раз.
Подякували: 633 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 11:43

Re: Приватбанк

В мобильном П24 в разделе Страховки, при оформлении "ПОЛИС ОСЦПВ" написано кешбэк 40 гр.
Кто-то оформлял полис и получил 40 гр.????????

Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk
gkost05
 
Повідомлень: 47
З нами з: 03.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:17

  gkost05 написав:В мобильном П24 в разделе Страховки, при оформлении "ПОЛИС ОСЦПВ" написано кешбэк 40 гр.
Кто-то оформлял полис и получил 40 гр.????????

Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk

Да
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9059
З нами з: 23.01.13
Подякував: 261 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:25

  Stringer написав:
  gkost05 написав:В мобильном П24 в разделе Страховки, при оформлении "ПОЛИС ОСЦПВ" написано кешбэк 40 гр.
Кто-то оформлял полис и получил 40 гр.????????

Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk

Да

А бонус-малус там учитывается при оформлении на 10лет безаварийности, например? Шо за страховая?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27419
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2195 раз.
Подякували: 3159 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:41

  clientage написав:
  Stringer написав:
  gkost05 написав:В мобильном П24 в разделе Страховки, при оформлении "ПОЛИС ОСЦПВ" написано кешбэк 40 гр.
Кто-то оформлял полис и получил 40 гр.????????

Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk

Да

А бонус-малус там учитывается при оформлении на 10лет безаварийности, например? Шо за страховая?

Любая, где есть инет полис - 40 грн за нераспечатанную бумажную версию
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9059
З нами з: 23.01.13
Подякував: 261 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:46

  Stringer написав:
  clientage написав:
  gkost05 написав:В мобильном П24 в разделе Страховки, при оформлении "ПОЛИС ОСЦПВ" написано кешбэк 40 гр.
Кто-то оформлял полис и получил 40 гр.????????

Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk

А бонус-малус там учитывается при оформлении на 10лет безаварийности, например? Шо за страховая?

Любая, где есть инет полис - 40 грн за нераспечатанную бумажную версию

Ааа, это типа скидка за лехтронное оформление
так на самом сайте МТСБУ такое мона оформить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27419
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2195 раз.
Подякували: 3159 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:55

Re: Приватбанк

Stringer написав:
  gkost05 написав:В мобильном П24 в разделе Страховки, при оформлении "ПОЛИС ОСЦПВ" написано кешбэк 40 гр.
Кто-то оформлял полис и получил 40 гр.????????

Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk

Да
Через какое время начисляется кешбэк

Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk
gkost05
 
Повідомлень: 47
З нами з: 03.03.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 12:57

gkost05 7 рабочих дней
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
Повідомлень: 9059
З нами з: 23.01.13
Подякував: 261 раз.
Подякували: 1280 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7974797579767977>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Aps, isen, kostya77, pharus, slasva, V2 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67922)
20.02.2019 13:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron