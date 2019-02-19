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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 11:06
_hunter написав: greenozon написав:
Наблюдательный совет принял отставку члена правления ПриватБанка по вопросам информационных технологий ...
Вот вообще пофиг. Смысл эти пресс-релизы сюда копипастить?..
Иногда возникает вопрос и хочется порыться дальше. Кому не нравится проезжайте дальше.
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Ratatui
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Додано: Сер 20 лют, 2019 11:23
Ratatui написав: _hunter написав: greenozon написав:
Наблюдательный совет принял отставку члена правления ПриватБанка по вопросам информационных технологий ...
Вот вообще пофиг. Смысл эти пресс-релизы сюда копипастить?..
Иногда возникает вопрос и хочется порыться дальше. Кому не нравится проезжайте дальше.
О как сурьезно все -- вопрос возникает. А что это за вопрос такой -- возникает иногда? -- можно пример?
И почему для этого рытья обязательно весь прес-релиз нужен -- а не одна строчка -- "в отставку ушел ФИО"?
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_hunter
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Додано: Сер 20 лют, 2019 11:39
_hunter
Со строчкой дольше возиться. А дальше ну к примеру приват спрыгивает с корезоида и тут самый главный спрыгнул раньше. Вопрос: может он. что то знает?
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Ratatui
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Додано: Сер 20 лют, 2019 11:43
В мобильном П24 в разделе Страховки, при оформлении "ПОЛИС ОСЦПВ" написано кешбэк 40 гр.
Кто-то оформлял полис и получил 40 гр.????????
Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk
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gkost05
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Додано: Сер 20 лют, 2019 12:17
gkost05 написав:
В мобильном П24 в разделе Страховки, при оформлении "ПОЛИС ОСЦПВ" написано кешбэк 40 гр.
Кто-то оформлял полис и получил 40 гр.????????
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Да
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Stringer
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1
Додано: Сер 20 лют, 2019 12:25
Stringer написав: gkost05 написав:
В мобильном П24 в разделе Страховки, при оформлении "ПОЛИС ОСЦПВ" написано кешбэк 40 гр.
Кто-то оформлял полис и получил 40 гр.????????
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Да
А бонус-малус там учитывается при оформлении на 10лет безаварийности, например? Шо за страховая?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 20 лют, 2019 12:41
clientage написав: Stringer написав: gkost05 написав:
В мобильном П24 в разделе Страховки, при оформлении "ПОЛИС ОСЦПВ" написано кешбэк 40 гр.
Кто-то оформлял полис и получил 40 гр.????????
Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk
Да
А бонус-малус там учитывается при оформлении на 10лет безаварийности, например? Шо за страховая?
Любая, где есть инет полис - 40 грн за нераспечатанную бумажную версию
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Stringer
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Додано: Сер 20 лют, 2019 12:46
Stringer написав: clientage написав: gkost05 написав:
В мобильном П24 в разделе Страховки, при оформлении "ПОЛИС ОСЦПВ" написано кешбэк 40 гр.
Кто-то оформлял полис и получил 40 гр.????????
Отправлено с моего FIG-LX1 через Tapatalk
А бонус-малус там учитывается при оформлении на 10лет безаварийности, например? Шо за страховая?
Любая, где есть инет полис - 40 грн за нераспечатанную бумажную версию
Ааа, это типа скидка за лехтронное оформление
так на самом сайте МТСБУ такое мона оформить
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 20 лют, 2019 12:55
Stringer написав: gkost05 написав:
В мобильном П24 в разделе Страховки, при оформлении "ПОЛИС ОСЦПВ" написано кешбэк 40 гр.
Кто-то оформлял полис и получил 40 гр.????????
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Да
Через какое время начисляется кешбэк
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gkost05
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Додано: Сер 20 лют, 2019 12:57
gkost05 7 рабочих дней
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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