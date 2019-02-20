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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7974797579767977
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:05

  Ratatui написав:_hunter

Со строчкой дольше возиться. А дальше ну к примеру приват спрыгивает с корезоида и тут самый главный спрыгнул раньше. Вопрос: может он. что то знает?

Возиться на пару десятков секунд (максимум) дольше. А так -- прямое "наплевательство" на всех читателей ветки: копипаст простыни приходится проскроливать.

А может и не знает -- может тупо не поделили что-то с кем-то. А может у "герерала" сын подрос. Смысл в этих гаданиях?
Причем это даже не инсайд (вида "самый главный собирается спрыгивать раньше. По данным осведомленных источников -- причиной является сорт чая") -- это просто копипаста раздела "новости" офсайта.
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:05

Шановні форумчани!

Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут !
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки :wink:

Ваш голос для нас надзвичайно важливий)

З пов. Ірина
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:20

  Ferlakur написав:
  MASolomko написав:Ferlakur, в Календаре выбираешь создать платёж и затем в меню слева выбираешь перечисление зп/пенсии.


Так нету! Раньше было, а теперь такая картина:


Зображення


Уже вернули обратно.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:43

Re: Приватбанк

Шото я не понял с этим перечислением зарплаты с карты другого банка на КДВ.
Создал регулярный платеж, указал с какой карты снимать, сумму.. и ... всё?! Никакого подтверждения со стороны банка-эмитента карты? То есть так могу добавить любую чужую карту, и снимать с нее деньги регулярным платежом? :D
Ferlakur
 
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