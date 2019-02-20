Со строчкой дольше возиться. А дальше ну к примеру приват спрыгивает с корезоида и тут самый главный спрыгнул раньше. Вопрос: может он. что то знает?
Возиться на пару десятков секунд (максимум) дольше. А так -- прямое "наплевательство" на всех читателей ветки: копипаст простыни приходится проскроливать.
А может и не знает -- может тупо не поделили что-то с кем-то. А может у "герерала" сын подрос. Смысл в этих гаданиях? Причем это даже не инсайд (вида "самый главный собирается спрыгивать раньше. По данным осведомленных источников -- причиной является сорт чая") -- это просто копипаста раздела "новости" офсайта.
Шото я не понял с этим перечислением зарплаты с карты другого банка на КДВ. Создал регулярный платеж, указал с какой карты снимать, сумму.. и ... всё?! Никакого подтверждения со стороны банка-эмитента карты? То есть так могу добавить любую чужую карту, и снимать с нее деньги регулярным платежом?
Ferlakur Я теж не дуже зрозумів. Коли підключав для себе у відділенні, потрібно було через POS-термінал підключати, а потім ще через нього ж і активувати. Підключив зараз через Приват24 два рег. платежі для колеги: статус "Створений". А платежі на оплату комуналки мають статус "Активний". Можливо його треба буде активувати, вставивши зарплатну картку в банкомат. Я, коли знімав зарплату з карти іншого банка у банкоматі Привата, бачив у меню такий пункт "Активація регулярного платежа".
SHURICK76 написав:Ferlakur Я теж не дуже зрозумів. Коли підключав для себе у відділенні, потрібно було через POS-термінал підключати, а потім ще через нього ж і активувати. Підключив зараз через Приват24 два рег. платежі для колеги: статус "Створений". А платежі на оплату комуналки мають статус "Активний". Можливо його треба буде активувати, вставивши зарплатну картку в банкомат. Я, коли знімав зарплату з карти іншого банка у банкоматі Привата, бачив у меню такий пункт "Активація регулярного платежа".
Действительно, активировал в банкомате. При этом сразу с зарплатной на КДВ перевелось 5 грн.
Три дня пытаюсь перевести деньги по реквизитам карты в другой банк свои деньги с голда. платежи не проходят. приват блокирует платежи заставляя платить по номеру карты?Если да то я буду с ним расставаться. три человека на горячей линии сказали что такой платеж невозможен. Это так?
Ferlakur написав:Это можно переводить два раза в месяц по 10000 грн максимум? А еще одну карту можно подключить?
Ну і? ПРацює?
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