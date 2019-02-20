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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7975797679777978>
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 13:05

  Ratatui написав:_hunter

Со строчкой дольше возиться. А дальше ну к примеру приват спрыгивает с корезоида и тут самый главный спрыгнул раньше. Вопрос: может он. что то знает?

Возиться на пару десятков секунд (максимум) дольше. А так -- прямое "наплевательство" на всех читателей ветки: копипаст простыни приходится проскроливать.

А может и не знает -- может тупо не поделили что-то с кем-то. А может у "герерала" сын подрос. Смысл в этих гаданиях?
Причем это даже не инсайд (вида "самый главный собирается спрыгивать раньше. По данным осведомленных источников -- причиной является сорт чая") -- это просто копипаста раздела "новости" офсайта.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:05

Шановні форумчани!

Велике прохання - хто користувався сервісом онлайн-обміну валют данного банку, проголосувати ось тут !
За бажанням напишіть, будь ласка, свої відгуки :wink:

Ваш голос для нас надзвичайно важливий)

З пов. Ірина
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:20

  Ferlakur написав:
  MASolomko написав:Ferlakur, в Календаре выбираешь создать платёж и затем в меню слева выбираешь перечисление зп/пенсии.


Так нету! Раньше было, а теперь такая картина:


Зображення


Уже вернули обратно.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 09:43

Re: Приватбанк

Шото я не понял с этим перечислением зарплаты с карты другого банка на КДВ.
Создал регулярный платеж, указал с какой карты снимать, сумму.. и ... всё?! Никакого подтверждения со стороны банка-эмитента карты? То есть так могу добавить любую чужую карту, и снимать с нее деньги регулярным платежом? :D
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:44

Ferlakur Я теж не дуже зрозумів. Коли підключав для себе у відділенні, потрібно було через POS-термінал підключати, а потім ще через нього ж і активувати.
Підключив зараз через Приват24 два рег. платежі для колеги: статус "Створений". А платежі на оплату комуналки мають статус "Активний".
Можливо його треба буде активувати, вставивши зарплатну картку в банкомат. Я, коли знімав зарплату з карти іншого банка у банкоматі Привата, бачив у меню такий пункт "Активація регулярного платежа".
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:35

  SHURICK76 написав:Ferlakur Я теж не дуже зрозумів. Коли підключав для себе у відділенні, потрібно було через POS-термінал підключати, а потім ще через нього ж і активувати.
Підключив зараз через Приват24 два рег. платежі для колеги: статус "Створений". А платежі на оплату комуналки мають статус "Активний".
Можливо його треба буде активувати, вставивши зарплатну картку в банкомат. Я, коли знімав зарплату з карти іншого банка у банкоматі Привата, бачив у меню такий пункт "Активація регулярного платежа".

Действительно, активировал в банкомате. При этом сразу с зарплатной на КДВ перевелось 5 грн.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:38

  Ferlakur написав:Действительно, активировал в банкомате. При этом сразу с зарплатной на КДВ перевелось 5 грн.

При активации на POS-терминале переводится произвольная авторизационная сумма в пределах 1-10 грн.
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:52

Re: Приватбанк

Это можно переводить два раза в месяц по 10000 грн максимум? А еще одну карту можно подключить?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 13:55

Три дня пытаюсь перевести деньги по реквизитам карты в другой банк свои деньги с голда. платежи не проходят. приват блокирует платежи заставляя платить по номеру карты?Если да то я буду с ним расставаться. три человека на горячей линии сказали что такой платеж невозможен. Это так?
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:11

  Ferlakur написав:Это можно переводить два раза в месяц по 10000 грн максимум? А еще одну карту можно подключить?

Ну і? ПРацює? :wink:
Гриценко...наш Президент
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