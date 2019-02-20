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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:13
Nickmess написав:
Три дня пытаюсь перевести деньги по реквизитам карты в другой банк свои деньги с голда. платежи не проходят. приват блокирует платежи заставляя платить по номеру карты?Если да то я буду с ним расставаться. три человека на горячей линии сказали что такой платеж невозможен. Это так?
А по реквізитах рахунку пущає?
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:14
А КДВ нужно было пихать в банкомат для активации рег. платежа?
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SHURICK76
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:18
SHURICK76 написав:
А КДВ нужно было пихать в банкомат для активации рег. платежа?
Кажуть про зарплатну іншого банку.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:22
Ferlakur написав:
Это можно переводить два раза в месяц по 10000 грн максимум? А еще одну карту можно подключить?
По поводу ещё одной карты не знаю. Живу на 1 зарплату.
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SHURICK76
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:25
SHURICK76 написав:
А КДВ нужно было пихать в банкомат для активации рег. платежа?
Нет. Сначала в Приват24 настраиваете рег.платеж, потом в приватовский банкомат пихаете зарплатную карту другого банка. КДВ пихать не надо.
Да, на всякий случай информирую, в выписке Ощада эта операция проходит как "Розрахунки в торгово-сервісній мережі", но с припиской "Фінансові операції"
Востаннє редагувалось Ferlakur
в Чет 21 лют, 2019 14:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:25
Квесторе_поверніться
Рег. платеж покдлючается с карты чужого банка на КДВ.
Вот я и хочу узнать, нужна ли КДВ ещё и при активации?
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:27
SHURICK76 написав:Квесторе_поверніться
Рег. платеж покдлючается с карты чужого банка на КДВ
.
Вот я и хочу узнать, нужна ли КДВ ещё и при активации?
Добрі люди пояснили що ні.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Чет 21 лют, 2019 14:29
Ferlakur написав:
в выписке Ощада эта операция проходит как "Розрахунки в торгово-сервісній мережі", но с припиской "Фінансові операції"
Вот мне интересно будет глянуть после 5 марта: будет Пышный с перевода 0,5 % брать (минимум 5 грн.) или нет?
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