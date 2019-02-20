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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7975797679777978
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:13

  Nickmess написав:Три дня пытаюсь перевести деньги по реквизитам карты в другой банк свои деньги с голда. платежи не проходят. приват блокирует платежи заставляя платить по номеру карты?Если да то я буду с ним расставаться. три человека на горячей линии сказали что такой платеж невозможен. Это так?

А по реквізитах рахунку пущає?
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:14

А КДВ нужно было пихать в банкомат для активации рег. платежа?
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:18

  SHURICK76 написав:А КДВ нужно было пихать в банкомат для активации рег. платежа?

Кажуть про зарплатну іншого банку.
Гриценко...наш Президент
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:22

  Ferlakur написав:Это можно переводить два раза в месяц по 10000 грн максимум? А еще одну карту можно подключить?

По поводу ещё одной карты не знаю. Живу на 1 зарплату. :lol:
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:25

  SHURICK76 написав:А КДВ нужно было пихать в банкомат для активации рег. платежа?

Нет. Сначала в Приват24 настраиваете рег.платеж, потом в приватовский банкомат пихаете зарплатную карту другого банка. КДВ пихать не надо.
Да, на всякий случай информирую, в выписке Ощада эта операция проходит как "Розрахунки в торгово-сервісній мережі", но с припиской "Фінансові операції" :roll:
Востаннє редагувалось Ferlakur в Чет 21 лют, 2019 14:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:25

Квесторе_поверніться
Рег. платеж покдлючается с карты чужого банка на КДВ.
Вот я и хочу узнать, нужна ли КДВ ещё и при активации?
SHURICK76
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:27

  SHURICK76 написав:Квесторе_поверніться
Рег. платеж покдлючается с карты чужого банка на КДВ.
Вот я и хочу узнать, нужна ли КДВ ещё и при активации?

Добрі люди пояснили що ні.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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