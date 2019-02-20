А по реквізитах рахунку пущає?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:13
А по реквізитах рахунку пущає?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:18
Кажуть про зарплатну іншого банку.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:22
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:25
Нет. Сначала в Приват24 настраиваете рег.платеж, потом в приватовский банкомат пихаете зарплатную карту другого банка. КДВ пихать не надо.
Да, на всякий случай информирую, в выписке Ощада эта операция проходит как "Розрахунки в торгово-сервісній мережі", но с припиской "Фінансові операції"
Востаннє редагувалось Ferlakur в Чет 21 лют, 2019 14:27, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:25
Квесторе_поверніться
Рег. платеж покдлючается с карты чужого банка на КДВ.
Вот я и хочу узнать, нужна ли КДВ ещё и при активации?
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:27
Добрі люди пояснили що ні.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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