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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7976797779787979
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:42

Re: Приватбанк

  SHURICK76 написав:будет Пышный с перевода 0,5 % брать (минимум 5 грн.) или нет?

Там може бути не П2П а інший колінкор...і комісії не буде...але Ви мусите потестити...бо зарплатної карти в Пишного не маю.
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:44

Re: Приватбанк

Ранее один писал, что по списанием не похоже на p2p-перевод.

  Nickmess написав:Три дня пытаюсь перевести деньги по реквизитам карты в другой банк свои деньги с голда. платежи не проходят. приват блокирует платежи заставляя платить по номеру карты?
В этом квартале банк обновил шаблоны, для отправки средств в другие банки используется теперь единый шаблон "Пополнение карты/счета другого банка" (не путать p2p-перевод.
Точно новый шаблон используете или старый?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 14:54

  Ferlakur написав:
  SHURICK76 написав:
  Ferlakur написав:в выписке Ощада эта операция проходит как "Розрахунки в торгово-сервісній мережі", но с припиской "Фінансові операції" :roll:

Вот мне интересно будет глянуть после 5 марта: будет Пышный с перевода 0,5 % брать (минимум 5 грн.) или нет?

Так это ж вроде НЕ p2p перевод.

Приват цю операцію проводить як платіж через ПОС-термінал, а не р2р переказ. Тому додаткових комісій зі сторони емітента не повинно бути.
Sanio
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:01

Re: Приватбанк

А если на зарплатной карте другого банка нет суммы, достаточной для перевода,
то платеж переносится аж на следующий месяц, или будет каждый день пытаться перевести, пока не появится на карте-доноре достаточная сумма?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:07

Ferlakur у меня однажды зарплатный банк не выпустил платеж из-за лимита на карте по безналичным платежам и на оплату в интернете. Я лимит поднял и через 3 дня была повторная попытка списания. Перевелось успешно.
С тех пор в день запланированного списания всегда проверяю лимиты в зарплатном банке (он их сбрасывает, вроде раз в месяц).

Из FAQ по Регулярным платежам:
Если в день списания регулярного платежа на карте недостаточно средств, превышен cash-лимит и т.д., вторая попытка списания проходит через три дня. Если и эта попытка неуспешная, то через 5 дней проходит третья попытка списания.
SHURICK76
 
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