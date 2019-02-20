Там може бути не П2П а інший колінкор...і комісії не буде...але Ви мусите потестити...бо зарплатної карти в Пишного не маю.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:42
Re: Приватбанк
Там може бути не П2П а інший колінкор...і комісії не буде...але Ви мусите потестити...бо зарплатної карти в Пишного не маю.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:44
Re: Приватбанк
Ранее один писал, что по списанием не похоже на p2p-перевод.
В этом квартале банк обновил шаблоны, для отправки средств в другие банки используется теперь единый шаблон "Пополнение карты/счета другого банка" (не путать p2p-перевод.
Точно новый шаблон используете или старый?
Додано: Чет 21 лют, 2019 14:54
Приват цю операцію проводить як платіж через ПОС-термінал, а не р2р переказ. Тому додаткових комісій зі сторони емітента не повинно бути.
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:01
Re: Приватбанк
А если на зарплатной карте другого банка нет суммы, достаточной для перевода,
то платеж переносится аж на следующий месяц, или будет каждый день пытаться перевести, пока не появится на карте-доноре достаточная сумма?
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:07
Ferlakur у меня однажды зарплатный банк не выпустил платеж из-за лимита на карте по безналичным платежам и на оплату в интернете. Я лимит поднял и через 3 дня была повторная попытка списания. Перевелось успешно.
С тех пор в день запланированного списания всегда проверяю лимиты в зарплатном банке (он их сбрасывает, вроде раз в месяц).
Из FAQ по Регулярным платежам:
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:29
Подскажите пожалуйста, как в П24 удалить карту другого банка или переименовать.
Вижу только добавить и показывать или не показывать в списках карт
Спасибо
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:40
Удалить - никак, только скрыть.
Переименовать - через Ликпей
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
Додано: Чет 21 лют, 2019 16:43
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:19
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:36
Через Ликпей - это через
Потому что гладиолус.
Потому что руки кривые у приватовских студентов.
Ну, не умеет П24 чужие карты именовать, примите это как факт.
- EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
- EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html _________________________________________ - Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
|