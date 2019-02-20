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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7977797879797980
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:43

... і будь тут мудрим ©

.... вже тут хтось подібне писав, і я напишу:
- на рахунок ліміту на УК - вже і з/п свою вказав велику і депо два відкрив на 5-10тис.грн, і трохи роблю невеликі покупки карткою... - а мені все одно вже двічі не хочуть підняти ліміт!
...хоч колись дали ліміт, просто так, хоч я і не просив - 50тис.(які і зараз є)
- але зараз мені потрібно більше, бо починаю ремонт, а вони мені вже двічі відмовили... :?

п.с.
...і в абанці - те саме(відмовляють), хоч таи напхано гривні на депо під фонд! :shock:

- то в чім річ?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:52

  Долярчик написав:і в абанці - те саме(відмовляють), хоч таи напхано гривні на депо під фонд!

Просить можно раз в месяц.
В абанке есть такой прикол (сам столкнулся) - сначала "робот" отказал. А недели через 3 перезвонила девочка, и чуть ли не сама уговаривала удвоить лимит. Я согласился, и через несколько минут лимит удвоили.
Ждите, может и по Вашей "отказной" заявке передумают и перезвонят
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:55

кто знает, за исходящий SWIFT до 150к грн не будут расстреливать? и от 150к расстреляют?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 21 лют, 2019 17:56, всього редагувалось 1 раз.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:56

Вкладчик1234
... так от, я вже через місяць прийшов і мені вдруге відмовили..

- а в а-банці, то я вже з 5 разів пробував - марно :?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:05

Re: Приватбанк

  Долярчик написав:.хоч колись дали ліміт, просто так, хоч я і не просив - 50тис.(які і зараз є)

Ну в принципе если вы не особо важный клиент для банка - то лимит в 50 кГрн. это в принципе близко к Вашему максимуму. По крайней мере это довольно распространенная сумма лимита в привате (и а-банке) - выше которой они дают лимиты не очень охотно.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:07

  Долярчик написав:Вкладчик1234
... так от, я вже через місяць прийшов і мені вдруге відмовили..

- а в а-банці, то я вже з 5 разів пробував - марно :?


моно дает после 3-6 месяца свободно 50к-100к. И сразу наливает около 20к
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:09

MASolomko сам с 10 попытки перевел. так как там еще проблема что в новом шаблоне указан ИНН получателя, у меня почему то его не получалось изменить ( в форме стоит мой) Но поддержка сказала что это невозможно.
И параллельная была проблема такой же перевод с юр карты в Правекс, там получатель стоит Правекс банк. Приват сказал, что перевод невозможен так как не указан номер договора и дата, а с января это обязательные условия перевода.а если это просто перевод за обучение без договора.... с альфы по тем же реквизитам все без проблем ушло короче два дня ругани с банком.
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:09

дел
Востаннє редагувалось Nickmess в Чет 21 лют, 2019 18:13, всього редагувалось 1 раз.
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:11

Квесторе_поверніться Да все хорошо. проблема при переводе на карту как свою так и другого человека. на мой вопрос это блок привата для снятия комиссии за перевод п2п?, был ответ что не блок но другой возможности нет. 4 сотрудника
Nickmess
 
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