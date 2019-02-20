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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:25
Nickmess написав:
а в принципе есть банки которые дают тысяч 200 на кредитку лимит?
как говорил раскольников
десять старушек- и целковый
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:32
v57 нее . так что б один
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Nickmess
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:35
Nickmess написав:
а в принципе есть банки которые дают тысяч 200 на кредитку лимит?
дают, если можете подтвердить платежеспособность
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