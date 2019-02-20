как говорил раскольников
десять старушек- и целковый
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:25
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:35
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:45
ramaz например? Правекс не дал ни копейки после декларации за год. Тас сейчас 75 дает.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:54
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:56
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