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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7978797979807981
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:25

  Nickmess написав:а в принципе есть банки которые дают тысяч 200 на кредитку лимит?


как говорил раскольников
десять старушек- и целковый
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:32

v57 нее . так что б один
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:35

  Nickmess написав:а в принципе есть банки которые дают тысяч 200 на кредитку лимит?

дают, если можете подтвердить платежеспособность
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:45

ramaz например? Правекс не дал ни копейки после декларации за год. Тас сейчас 75 дает.
Nickmess
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:54

  proftpd66 написав:кто знает, за исходящий SWIFT до 150к грн не будут расстреливать? и от 150к расстреляют?

не будут расстреливать... если не будете регулярность показывать :P
а от 150к - если будут документы тоже не должны расстреливать
VetalUA
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:56

  Nickmess написав:ramaz например? Правекс не дал ни копейки после декларации за год. Тас сейчас 75 дает.

знакомые брали карты с лимитом 200 в Альфе и ОТП.
ramaz
 
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