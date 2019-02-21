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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:25
Nickmess написав:
а в принципе есть банки которые дают тысяч 200 на кредитку лимит?
как говорил раскольников
десять старушек- и целковый
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v57
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:32
v57 нее . так что б один
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Nickmess
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:35
Nickmess написав:
а в принципе есть банки которые дают тысяч 200 на кредитку лимит?
дают, если можете подтвердить платежеспособность
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ramaz
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:45
ramaz например? Правекс не дал ни копейки после декларации за год. Тас сейчас 75 дает.
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Nickmess
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:54
proftpd66 написав:
кто знает, за исходящий SWIFT до 150к грн не будут расстреливать? и от 150к расстреляют?
не будут расстреливать... если не будете регулярность показывать
а от 150к - если будут документы тоже не должны расстреливать
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VetalUA
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Додано: Чет 21 лют, 2019 20:56
Nickmess написав:ramaz
например? Правекс не дал ни копейки после декларации за год. Тас сейчас 75 дает.
знакомые брали карты с лимитом 200 в Альфе и ОТП.
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ramaz
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:43
В котором часу проводятся регулярные платежи?
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Ferlakur
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 08:46
Ferlakur написав:
В котором часу проводятся регулярные платежи?
З зарплатної карти іншого банку після 18-00.
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