Долярчик написав:.... вже тут хтось подібне писав, і я напишу:
- на рахунок ліміту на УК - вже і з/п свою вказав велику і депо два відкрив на 5-10тис.грн, і трохи роблю невеликі покупки карткою... - а мені все одно вже двічі не хочуть підняти ліміт!
...хоч колись дали ліміт, просто так, хоч я і не просив - 50тис.(які і зараз є)
- але зараз мені потрібно більше, бо починаю ремонт, а вони мені вже двічі відмовили...
п.с.
...і в абанці - те саме(відмовляють), хоч таи напхано гривні на депо під фонд!
- то в чім річ?
У меня было 50000 гривен на кредитке. После многочисленных оплат картой заграницей и постоянно обновляемого депозита за 2 года сумел поднять себе лимит на 1500 гривен до 51500. Больше приватовский "ИИ" не даёт. Пишет получайте зряплату на карту и чаще платите этой картой .
Теперь раз в месяц для меня это разновидность спорта, поднять до потолка в 75000 гривен
Добавлю: при поднятии лимита умиляет просьба загрузить скан загранпаспорта о посещении других стран, и это при том, что по карте видны платежи заграницей. А также указать хобби. Как-то указывал секс-туризм. Забавно, что тогда-то и подняли единственный раз лимит на 1500 гривен.