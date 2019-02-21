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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7979798079817982
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:01

  Долярчик написав:.... вже тут хтось подібне писав, і я напишу:
- на рахунок ліміту на УК - вже і з/п свою вказав велику і депо два відкрив на 5-10тис.грн, і трохи роблю невеликі покупки карткою... - а мені все одно вже двічі не хочуть підняти ліміт!
...хоч колись дали ліміт, просто так, хоч я і не просив - 50тис.(які і зараз є)
- але зараз мені потрібно більше, бо починаю ремонт, а вони мені вже двічі відмовили... :?

п.с.
...і в абанці - те саме(відмовляють), хоч таи напхано гривні на депо під фонд! :shock:

- то в чім річ?


У меня было 50000 гривен на кредитке. После многочисленных оплат картой заграницей и постоянно обновляемого депозита за 2 года сумел поднять себе лимит на 1500 гривен до 51500. Больше приватовский "ИИ" не даёт. Пишет получайте зряплату на карту и чаще платите этой картой :).
Теперь раз в месяц для меня это разновидность спорта, поднять до потолка в 75000 гривен :D
Добавлю: при поднятии лимита умиляет просьба загрузить скан загранпаспорта о посещении других стран, и это при том, что по карте видны платежи заграницей. А также указать хобби. Как-то указывал секс-туризм. Забавно, что тогда-то и подняли единственный раз лимит на 1500 гривен.
yuriyyerin
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в двух местах у атм привата очереди по 4-5 чел
но всё ж спокойно в банке/ с банкой? :?
морда
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:27

Re: Приватбанк

Без оголошення війни трішки зменшивя ліміт а на оч взагалі зник :) мабуть за неюзання образився
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:01

  chipmunk написав:Без оголошення війни трішки зменшивя ліміт а на оч взагалі зник :) мабуть за неюзання образився

Мені ОЧ обнулили саме після юзання. Потім повернули, потім знову обнулили.
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klug
 
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