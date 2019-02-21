Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:01
Долярчик написав:
.... вже тут хтось подібне писав, і я напишу:
- на рахунок ліміту на УК - вже і з/п свою вказав велику і депо два відкрив на 5-10тис.грн, і трохи роблю невеликі покупки карткою... - а мені все одно вже двічі не хочуть підняти ліміт!
...хоч колись дали ліміт, просто так, хоч я і не просив - 50тис.(які і зараз є)
- але зараз мені потрібно більше, бо починаю ремонт, а вони мені вже двічі відмовили...
п.с.
...і в абанці - те саме(відмовляють), хоч таи напхано гривні на депо під фонд!
- то в чім річ?
У меня было 50000 гривен на кредитке. После многочисленных оплат картой заграницей и постоянно обновляемого депозита за 2 года сумел поднять себе лимит на 1500 гривен до 51500. Больше приватовский "ИИ" не даёт. Пишет получайте зряплату на карту и чаще платите этой картой
.
Теперь раз в месяц для меня это разновидность спорта, поднять до потолка в 75000 гривен
Добавлю: при поднятии лимита умиляет просьба загрузить скан загранпаспорта о посещении других стран, и это при том, что по карте видны платежи заграницей. А также указать хобби. Как-то указывал секс-туризм. Забавно, что тогда-то и подняли единственный раз лимит на 1500 гривен.
yuriyyerin
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:21
в двух местах у атм привата очереди по 4-5 чел
но всё ж спокойно в банке/ с банкой?
морда
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:27
Без оголошення війни трішки зменшивя ліміт а на оч взагалі зник
мабуть за неюзання образився
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:58
Приглашаем всех участников форума (кто еще не проголосовал)принять участие в "Народном рейтинге кредитных карт" и выбрать две лучших кредитных карты:
Народный рейтинг кредитных карт
Нам интересно ваше мнение!
ShtormK
Журналіст форуму
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:01
chipmunk написав:
Без оголошення війни трішки зменшивя ліміт а на оч взагалі зник
мабуть за неюзання образився
Мені ОЧ обнулили саме після юзання. Потім повернули, потім знову обнулили.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:49
Sanio написав: Ferlakur написав: SHURICK76 написав:
[quote="4588911:Ferlakur"]в выписке Ощада эта операция проходит как "Розрахунки в торгово-сервісній мережі", но с припиской "Фінансові операції"
Вот мне интересно будет глянуть после 5 марта: будет Пышный с перевода 0,5 % брать (минимум 5 грн.) или нет?
Так это ж вроде НЕ p2p перевод.
Приват цю операцію проводить як платіж через ПОС-термінал, а не р2р переказ. Тому додаткових комісій зі сторони емітента не повинно бути.[/quote]
Хм.
Попробовать ему штоле подсунуть Вику..
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Alex_ki
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:38
Alex_ki написав:
Попробовать ему штоле подсунуть Вику..
Если будете это делать - имейте на дебетовой части Виики соответствующую сумму. Потому как тут четко написали:
Ferlakur написав:
в выписке Ощада эта операция проходит как "Розрахунки в торгово-сервісній мережі", но с припиской "
Фінансові операції
"
поэтому боюсь подобная операция по Виике за счет кредитных Тасе точно не понДравится.
Flamingo
Повідомлень: 1485
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:56
Flamingo написав: Alex_ki написав:
Попробовать ему штоле подсунуть Вику..
Если будете это делать - имейте на дебетовой части Виики соответствующую сумму. Потому как тут четко написали:
Ferlakur написав:
в выписке Ощада эта операция проходит как "Розрахунки в торгово-сервісній мережі", но с припиской "
Фінансові операції
"
поэтому боюсь подобная операция по Виике за счет кредитных Тасе точно не понДравится.
Или лупашить на всю сумму доступного кред.лимита, если Тасе "не пондравится", то платеж просто не пройдет.
Ferlakur
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