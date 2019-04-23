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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8064806580668067>
Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:08

  ser9691 написав:Козак-характерник
Моно - поднял лимит недавно, Пумб и Кредит маркет - ок, а Приват под ноль !

Моно - це майже одна банда з націоналізованим. Ех, жили ж по кайфу при вуйці Бєні... :P Сподіваюся, що повернуть імущество законному власнику. І вуйко Бєня ліміт нам поверне. :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:19

Vorlon
теперь уже нет совсем, хотелось бы понять логику этой шарашкиной конторы
ser9691
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:19

  Mathias написав:deniska логики в действиях Привата можно даже не искать. У меня там полтора года лежало 50к грн на срочном неразрывном и они упорно не желали подымать лимит с 1к до 5к (просил и 10, тоже не дали), зато когда вынес и прошло несколько месяцев, они насыпали 40к лимита и "йа сделяль". А также у меня за неделю может поменяться лимит ОЧ ТРИЖДЫ, будто они его и правда специально для меня каждый день пересматривают, хотя я ни разу ОЧ не воспользовался. В общем, забейте.

Да нет логика есть, она не может не есть! :mrgreen:
Больших сумм на Приват никогда не заводил, кредитный был в пределах 10К.
Были некоторые выплаты на карту. Сейчас ничего нет, каждый месяц предлагают до 28К. Даже когда зарплату перевел от них, спрашивал про кредитный лимит, так сказали если не будет поступлений то не заберут, а могут даже увеличить. :mrgreen:
Полагаю, чем "бомжеватей" клиент на их скрининг, тем лучше.
А вот тем кто заносил деньги на депо, знаю резали лимит.
Все ИМХО. Сугубо из личных наблюдений.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:26

Re: Приватбанк

  Mathias написав:и они упорно не желали подымать лимит с 1к до 5к (просил и 10, тоже не дали)
капец жлобы :) да что такое 5к в наше время? в то же время ПУМБ насыпал не один десяток тысяч лимита просто за красивые глаза.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra, 0mage0
deniska
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:29

Re: Приватбанк

  ruvex написав:чем "бомжеватей" клиент на их скрининг, тем лучше.
если глянуть с точки зрения заработка для банка, то здесь логика есть конечно, т.к. бедный клиент с большей вероятностью прошляпит грейс, чем состоятельный, и соответственно банк на нем заработает. просто как-то было на мгновение обидно, что я вроде не нищеброд, но даже 1 грн кредитного лимита не достоин :)
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deniska
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:46

MASolomko,
Спасибо за мсс, не увидел ранее.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 14:47

  Vorlon написав:ser9691
Мой стандартный вопрос: зачем вам лимит именно в примате?

  ser9691 написав:Ситуация с Михой с 2016 года в том же состоянии (в судах).

Мой стандартный комментарий: не знал, что суды по Михе касались именно Вас...

Есть ситуации, когда КЛ от примата в тему.
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:46

Скажите, а есть ли среди пострадавших (тех, кому обрезали кредитный лимит) те, кто не был в "Михайловском"?
Хочу понять, это конкретно по клиентам Михи прошлись в Привате или нет?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 16:59

  Искатель написав:Скажите, а есть ли среди пострадавших (тех, кому обрезали кредитный лимит) те, кто не был в "Михайловском"?
Хочу понять, это конкретно по клиентам Михи прошлись в Привате или нет?

Есть, никогда не был клиентом Михи, но срезали лимит кардинально
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 17:02

Значит крезоид окончательно рехнулся. Капец смайлик улыбка :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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