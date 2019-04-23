Моно - це майже одна банда з націоналізованим. Ех, жили ж по кайфу при вуйці Бєні... Сподіваюся, що повернуть імущество законному власнику. І вуйко Бєня ліміт нам поверне.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 кві, 2019 14:08
Моно - це майже одна банда з націоналізованим. Ех, жили ж по кайфу при вуйці Бєні... Сподіваюся, що повернуть імущество законному власнику. І вуйко Бєня ліміт нам поверне.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 24 кві, 2019 14:19
Vorlon
теперь уже нет совсем, хотелось бы понять логику этой шарашкиной конторы
Додано: Сер 24 кві, 2019 14:19
Да нет логика есть, она не может не есть!
Больших сумм на Приват никогда не заводил, кредитный был в пределах 10К.
Были некоторые выплаты на карту. Сейчас ничего нет, каждый месяц предлагают до 28К. Даже когда зарплату перевел от них, спрашивал про кредитный лимит, так сказали если не будет поступлений то не заберут, а могут даже увеличить.
Полагаю, чем "бомжеватей" клиент на их скрининг, тем лучше.
А вот тем кто заносил деньги на депо, знаю резали лимит.
Все ИМХО. Сугубо из личных наблюдений.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 24 кві, 2019 14:26
Re: Приватбанк
капец жлобы да что такое 5к в наше время? в то же время ПУМБ насыпал не один десяток тысяч лимита просто за красивые глаза.
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra, 0mage0
Додано: Сер 24 кві, 2019 14:29
Re: Приватбанк
если глянуть с точки зрения заработка для банка, то здесь логика есть конечно, т.к. бедный клиент с большей вероятностью прошляпит грейс, чем состоятельный, и соответственно банк на нем заработает. просто как-то было на мгновение обидно, что я вроде не нищеброд, но даже 1 грн кредитного лимита не достоин
В бане - akurt, Квесторе_поверніться, Долярчик, Zebra, 0mage0
Додано: Сер 24 кві, 2019 14:47
Додано: Сер 24 кві, 2019 16:46
Скажите, а есть ли среди пострадавших (тех, кому обрезали кредитный лимит) те, кто не был в "Михайловском"?
Хочу понять, это конкретно по клиентам Михи прошлись в Привате или нет?
Додано: Сер 24 кві, 2019 16:59
Додано: Сер 24 кві, 2019 17:02
Значит крезоид окончательно рехнулся. Капец смайлик улыбка
... делайте хоть что-нибудь!
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