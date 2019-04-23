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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 24 кві, 2019 17:04
Faceless написав: Искатель написав:
Скажите, а есть ли среди пострадавших (тех, кому обрезали кредитный лимит) те, кто не был в "Михайловском"?
Хочу понять, это конкретно по клиентам Михи прошлись в Привате или нет?
Есть, никогда не был клиентом Михи, но срезали лимит кардинально
"С этого места прошу поподробней"
Скажите, Вы отслеживаете свой кредитный рейтинг? Что в кредитной истории, есть "темные пятна"?
Возможно, карта долгое время лежала без движения (больше 1-2 месяцев)?
Пытаюсь понять закономерность.
Я просто думал, что режут исключительно "михайловцам".
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Искатель
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Додано: Сер 24 кві, 2019 17:05
А мені милом пообіцяв збільшити ліміт на ОЧ, але в п24 старий ліміт. Стандартний не чіпали
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: Сер 24 кві, 2019 17:11
Искатель написав: Faceless написав: Искатель написав:
Скажите, а есть ли среди пострадавших (тех, кому обрезали кредитный лимит) те, кто не был в "Михайловском"?
Хочу понять, это конкретно по клиентам Михи прошлись в Привате или нет?
Есть, никогда не был клиентом Михи, но срезали лимит кардинально
"С этого места прошу поподробней"
Скажите, Вы отслеживаете свой кредитный рейтинг? Что в кредитной истории, есть "темные пятна"?
Возможно, карта долгое время лежала без движения (больше 1-2 месяцев)?
Пытаюсь понять закономерность.
Я просто думал, что режут исключительно "михайловцам".
Кредитный рейтинг и историю в УБКИ отслеживаю регулярно, в истории негатива нет, можно сказать идеальная, рейтинг колеблется примерно на одном уровне +/-
Карта использовалась очень редко. Очень. Только вот последние несколько лет это Приват никак не волновало, и он сам лимит повышал.
А тут ни с того ни с сего срезал с овер 30к до 2к
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Faceless
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Додано: Сер 24 кві, 2019 17:15
Faceless написав: Искатель написав: Faceless написав:
Есть, никогда не был клиентом Михи, но срезали лимит кардинально
"С этого места прошу поподробней"
Скажите, Вы отслеживаете свой кредитный рейтинг? Что в кредитной истории, есть "темные пятна"?
Возможно, карта долгое время лежала без движения (больше 1-2 месяцев)?
Пытаюсь понять закономерность.
Я просто думал, что режут исключительно "михайловцам".
Кредитный рейтинг и историю в УБКИ отслеживаю регулярно, в истории негатива нет, можно сказать идеальная, рейтинг колеблется примерно на одном уровне +/-
Карта использовалась очень редко. Очень. Только вот последние несколько лет это Приват никак не волновало, и он сам лимит повышал.
А тут ни с того ни с сего срезал с овер 30к до 2к
Ага. Мало пользовались картой. Я уже слышал от одного человека такую причину обрезания... Ясно.
А когда была последняя операция по карте и ... примерно какой был среднемесячный оборот? Для полноты картины.
P.S. Я тоже постоянно отслеживаю информацию в УБКИ. Любопытная вещь этот кредитный рейтинг. В начале месяца был 425, сейчас 411. Дико интересно, почему уменьшился...
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Искатель
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