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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8067806880698070
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 18:53

Re: Приватбанк

  MASolomko написав:Банк желает иметь минимум по 2к оборота по карте и/или наличия депозита.


неправда ваша
жодних рухів вже багато часу

ліміт постійно пропонують і докидають
(с) корезоїд
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 19:23

Re: Приватбанк

greenozon, а якщо не пропонують ліміт і його нема, то без 2к не вийде :/
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 20:39

можливо,
я не прихильник кредитної залежності і іже з ними
але раз дають хай собі сидить
першу 20-ку впарила якась ПБ-тітонька по телефону, надто вже настирлива була
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:07

Вдруге понизили ліміт на маминій карті. 5000 забрали, сволочі! :evil:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 21:49

  Козак-характерник написав:Вдруге понизили ліміт на маминій карті. 5000 забрали, сволочі! :evil:

Жаль, низзя навсегда расстаться с бегемотом, не отпустит же. Прийдется теперь изголяться с дебетками этого жмота :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 22:55

  Козак-характерник написав:Вдруге понизили ліміт на маминій карті. 5000 забрали, сволочі! :evil:


В чому сенс ліміта в Приваті?
Плюшок практично немає ж ...
V2
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:13

  V2 написав:
  Козак-характерник написав:Вдруге понизили ліміт на маминій карті. 5000 забрали, сволочі! :evil:


В чому сенс ліміта в Приваті?
Плюшок практично немає ж ...


Смысла нет, т.к. есть риск попадания на технический овердрафт из-за снижения кредитного лимита. Кредитный лимит в этом банке лучше иметь нулевой.
Kevin
 
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  #<1 ... 8067806880698070
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