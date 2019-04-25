неправда ваша
жодних рухів вже багато часу
ліміт постійно пропонують і докидають
(с) корезоїд
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Додано: Чет 25 кві, 2019 18:53
Re: Приватбанк
неправда ваша
жодних рухів вже багато часу
ліміт постійно пропонують і докидають
(с) корезоїд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 25 кві, 2019 19:23
Re: Приватбанк
greenozon, а якщо не пропонують ліміт і його нема, то без 2к не вийде :/
Додано: Чет 25 кві, 2019 20:39
можливо,
я не прихильник кредитної залежності і іже з ними
але раз дають хай собі сидить
першу 20-ку впарила якась ПБ-тітонька по телефону, надто вже настирлива була
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 25 кві, 2019 21:07
Вдруге понизили ліміт на маминій карті. 5000 забрали, сволочі!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 25 кві, 2019 21:49
Жаль, низзя навсегда расстаться с бегемотом, не отпустит же. Прийдется теперь изголяться с дебетками этого жмота
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 25 кві, 2019 22:55
Додано: Чет 25 кві, 2019 23:13
Смысла нет, т.к. есть риск попадания на технический овердрафт из-за снижения кредитного лимита. Кредитный лимит в этом банке лучше иметь нулевой.
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