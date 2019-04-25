Приватбанк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:08
Искатель написав: морда написав: Искатель написав:
В чем смысл кредитного лимита?
Да вот хоть в этом: поучаствовать в акции
"Пасхальный кешбек с MasterCard"
Напоминаю всем, что сначала надо зарегистрироваться в акции.
И с сегодняшнего дня по 1.05.19 включительно все продукты покупаем только кредиткой "Привата".
только бесконтактные карты
Ну, если быть точным, то 2% дадут и при обычной оплате. Но естественно, у кого есть бесконтакт - пользоваться только ей.
можно магнитную карту загнать в гуглпэй. и все.
mephala
Повідомлень: 4323
З нами з: 07.04.14
Подякував: 45 раз.
Подякували: 605 раз.
Профіль
Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:20
Искатель написав:
Ну, если быть точным, то 2% дадут и при обычной оплате. Но естественно, у кого есть бесконтакт - пользоваться только ей.
Интересно если бесконтактной картой оплатить с использованием чипа. Посчитают 5% или 2% ?
Aps
Повідомлень: 2636
З нами з: 24.06.15
Подякував: 49 раз.
Подякували: 269 раз.
Профіль
Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:24
Aps написав: Искатель написав:
Ну, если быть точным, то 2% дадут и при обычной оплате. Но естественно, у кого есть бесконтакт - пользоваться только ей.
Интересно если бесконтактной картой оплатить с использованием чипа. Посчитают 5% или 2% ?
2%, и это совсем не интерестно
Проверяйте ПОСы перед лентой на кассе
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 28043
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2259 раз.
Подякували: 3256 раз.
Профіль
2
MASolomko
Повідомлень: 900
З нами з: 08.03.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 105 раз.
Профіль
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:32
Поповнення телефону на касі Сільпо їхніми сертифікатами можливо і чи з комісом? Думаю закупитись під -5%
KVV
Повідомлень: 77
З нами з: 29.11.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
Профіль
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:34
KVV написав:
Поповнення телефону на касі Сільпо їхніми сертифікатами можливо і чи з комісом? Думаю закупитись під -5%
Пополнение телефонов в Сильпо и за налик с комисом.
wig
Повідомлень: 4125
З нами з: 06.01.12
Подякував: 57 раз.
Подякували: 263 раз.
Профіль
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:37
wig написав:
Пополнение телефонов в Сильпо и за налик с комисом.
Фіксована сума чи % від суми?
KVV
Повідомлень: 77
З нами з: 29.11.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 11 раз.
Профіль
Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:47
Коллеги, а кто-то подвязывал интернет-карты привата в гугол-пей?
Такая ситуация, у родственника 2 визы, но есть интернетка мастер, которую можно загнать в гугол. Оперативно получить физическую карту мастер - сейчас не представляется возможным
Я давненько встречал замечания, что именно интернетки "как-то не так работают с гугл-пеем"
Кто проверял на практике?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 8168
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6002 раз.
Подякували: 2310 раз.
Профіль
3
1
3
+ Додати тему
Відповісти на тему