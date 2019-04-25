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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8069807080718072
Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:08

  Искатель написав:
  морда написав:
  Искатель написав:В чем смысл кредитного лимита?
Да вот хоть в этом: поучаствовать в акции "Пасхальный кешбек с MasterCard"

Напоминаю всем, что сначала надо зарегистрироваться в акции.
И с сегодняшнего дня по 1.05.19 включительно все продукты покупаем только кредиткой "Привата".

только бесконтактные карты

Ну, если быть точным, то 2% дадут и при обычной оплате. Но естественно, у кого есть бесконтакт - пользоваться только ей.

можно магнитную карту загнать в гуглпэй. и все.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:20

  Искатель написав:Ну, если быть точным, то 2% дадут и при обычной оплате. Но естественно, у кого есть бесконтакт - пользоваться только ей.


Интересно если бесконтактной картой оплатить с использованием чипа. Посчитают 5% или 2% ?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 09:24

  Aps написав:
  Искатель написав:Ну, если быть точным, то 2% дадут и при обычной оплате. Но естественно, у кого есть бесконтакт - пользоваться только ей.


Интересно если бесконтактной картой оплатить с использованием чипа. Посчитают 5% или 2% ?

2%, и это совсем не интерестно
Проверяйте ПОСы перед лентой на кассе :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:01

Re: Приватбанк

  clientage написав:Проверяйте ПОСы перед лентой на кассе :mrgreen:
И не давайте карту продавцу, а то чиркнет лентой/чипом по привычке ;)
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:32

Поповнення телефону на касі Сільпо їхніми сертифікатами можливо і чи з комісом? Думаю закупитись під -5%
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:34

  KVV написав:Поповнення телефону на касі Сільпо їхніми сертифікатами можливо і чи з комісом? Думаю закупитись під -5%


Пополнение телефонов в Сильпо и за налик с комисом.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:37

  wig написав:Пополнение телефонов в Сильпо и за налик с комисом.

Фіксована сума чи % від суми?
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:47

Коллеги, а кто-то подвязывал интернет-карты привата в гугол-пей?
Такая ситуация, у родственника 2 визы, но есть интернетка мастер, которую можно загнать в гугол. Оперативно получить физическую карту мастер - сейчас не представляется возможным :)

Я давненько встречал замечания, что именно интернетки "как-то не так работают с гугл-пеем"

Кто проверял на практике?
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Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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